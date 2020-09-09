Депутаты расхвалили парк Маяковского: фуд-корт и новые площадки приносят прибыль (ФОТО)

Директор парка Маяковского Екатерина Кейльман сегодня провела экскурсию для екатеринбургских депутатов и рассказала о достижениях ее команды за неполный год управления муниципальным ЦПКиО. По словам менеджера, несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году удалось существенно увеличить приток посетителей (в выходные дни стабильно приходит по 10-15 тысяч человек), а выручка от фуд-корта впервые превысила доходы от аттракционов. В ближайших планах – перенос ледового катка на территорию бывшей фан-зоны ЧМ, обновление колеса обозрения и решение проблемы с туалетами.

О сроках реновации парка по-прежнему ничего неизвестно. Екатерина Кейльман только указала, что на этой неделе получит финальную версию мастер-плана архитектурного бюро Svesmi, после чего начнется долгосрочное планирование. Ранее отмечалось, что глобальная реконструкция обойдется примерно в 1,5 миллиарда рублей. Впрочем, разделение парка на функциональные зоны, по сути, уже началось. Кейльман рассказала, что решение расчистить центральную аллею от объектов было правильным: «Мы получаем отклики, что в парке стало чище. На самом деле парк убирается регулярно, но мы убрали визуальный мусор с центральной площади, и поэтому теперь складывается такое впечатление. Была критика, что убрали скульптуры, но они создавали визуальный шум на аллее. Сейчас они находятся на площади Мотоциклистов (где расположены знаменитые памятники-«могилки», – прим. ред.), и там смотрятся органично».

Из центральной части парка в этом году уберут экстремальные аттракционы, оставив только колесо обозрения. Оно тоже будет обновлено и станет выше – до 35 метров. На днях ЦПКиО анонсировал конкурс на поиск нового оператора аттракциона.

Рядом с центральным входом в парк появится общественный огород. Любой желающий, пройдя регистрацию, может бесплатно получить грядку в обновленной теплице и выращивать на ней любимые растения.

Площадка ворк-аута, которая была перенесена в лесную часть парка со стороны переулка Базового (так называемый «народный спортзал»), там и останется. Екатерина Кейльман пообещала, что в скором времени будет решена проблема подтопления спортивной площадки во время дождей. На этой неделе туда завезут грунт для укрепления покрытия.

Речь во время экскурсии зашла и о насущных вопросах – в парке нет ни одного бесплатного туалета. Аварийное советское здание в глубине парка вызывает ужас у посетителей. Как отметила директор, эта постройка сейчас закрыта и будет снесена. Были планы сделать бесплатным туалет возле входа, но из-за убытков, вызванных пандемией, от этой идеи на время отказались.

Впрочем, активный август частично компенсировал потери парка. За один месяц в ЦПКиО было проведено 150 мероприятий, что больше, чем за весь 2019 год. Доход от маркетинговых контрактов вырос в 2,5 раза, выручка от фуд-корта составила 3 миллиона рублей, что в три раза больше, чем за тот же период в прошлом году.

Екатерина Кейльман подчеркнула, что очень успешным признан проект открытой веранды «Это все цветочки». На следующее лето рядом с ней появится детская площадка и песочница для малышей до 3 лет. Также планируется открыть еще два фуд-корта – зимний, который будет находиться у катка, и круглогодичный на центральной площади. При этом алкоголь в парке не продается, только пиво, на которое не требуется лицензии.

Кейльман также отметила, что в парке появились прозрачные условия для арендаторов. Для предпринимателей действует конкурсная система отбора. На стандартизированную торговлю выставляются лоты (например, продажа мороженого, кукурузы, сладкой ваты), на каждый из них приходит до 10 заявок. Финальные предложения были выше стартовой стоимости лота в 2-3 раза, сообщила директор. «Если есть нетиповое предложение, предпринимателю можно обратиться к нам по электронной почте. Мы готовы рассмотреть, будем обсуждать, вписывается ли предложение в общую концепцию. Вот недавно отказали предпринимателю, который предлагал тир. Потому что потребность парка в этой услуге уже закрыта», – рассказала директор.

Арендаторы платят проценты от выручки продаж в парке, их размер устанавливается индивидуально для каждого бизнеса и может доходить до 50%. По словам Екатерины Кейльман, сейчас ее команда работает над оптимизацией налоговой базы. Имеется в виду пересмотр разрешенного вида использования земельных участков в лесопарковой зоне парка. Некоторые участки имеют статус рекреационной зоны, и при правильном распределении участков парку удастся экономить до 12 миллионов рублей в год, заявила директор ЦПКиО. Кроме того, в парк привлекаются инвесторы для создания новых площадок отдыха для посетителей. За первое полугодие 2020 года удалось привлечь инвестиции в размере 50 миллионов рублей, к концу года эта сумма может быть удвоена.

Депутаты остались довольны состоянием дел в парке Маяковского. Многие положительно оценили работу Кейльман на посту руководителя и отметили изменения парка к лучшему. Критических замечаний и неудобных вопросов не было вовсе – народные избранники, наоборот, выразили желание во всем помогать нынешнему директору.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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