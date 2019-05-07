Поиск однополой любви, тетрапак-кормушки и ошеломленный динозаврик. Особенности ЦПКиО-2019 (ФОТО)

В Екатеринбурге уже несколько месяцев решают, что делать с ЦПКиО, сколько денег на это тратить и кого поставить новым директором. К началу летнего сезона никакие работы по благоустройству парка не начались. Однако изменения за те полгода, что главный развлекательный парк города провел без руководства генерала, уже есть.

«Новый День» в прошлом году осматривал парк накануне старта ЧМ-2018, когда, казалось бы, ЦПКиО должен был быть в максимально идеальном для себя состоянии. Сегодня парк выглядит гораздо чище – и от мусора, и от странных фигур, которые стали фактически негативной визитной карточкой парка. Отсюда убрали нечто зеленое с пучеглазой морковкой и киборгом-зайцем. Зато остался динозаврик, испытывающий, судя по морде, некоторый дискомфорт. Также никуда не делись скульптуры на центральной аллее. Их устанавливали под эгидой Международного фестиваля садово-парковой скульптуры. К 2019 году эти «произведения искусства» частично осыпались и покрылись слоем грязи и пыли.

Аттракционы в парке постепенно меняются на новые, но все еще много каруселей, установленных еще в прошлом веке – конструкции ржавые, выцветшие, подступы к некоторым сами по себе могут стать опасным аттракционом, особенно для малышей. Кое-где кабины от устаревших аттракционов убрали, но полностью площадку не очистили.

Парку, по признаниям его посетителей, не хватает современности, он выглядит так, будто застыл в другом столетии. В этом виноваты не только старые конструкции каруселей (замена которых на новые стоит денег). Так, на деревьях силами неизвестных авторов установлены скворечники – не только комфортные для птиц и приятные внешне кормушки, но и нечто, вырезанное из упаковок от еды и напитков. Недалеко от центральной части парка идет благоустройство площадки – к сожалению, кусок земли с выдраной плиткой никак не огорожен.

Отдельного внимания в ЦПКиО достойны туалеты. Они платные – 20 рублей вход. Бесплатный туалет неподалеку от входа в парк заколочен уже несколько лет. Бесплатный туалет также есть в глубине парка. Правда, посетители чаще решают воспользоваться соседними деревьями – и их можно понять. Это сооруение с кабинками без дверей и дырками в полу служит местом для народного творчества – авторы живописи на стенах в основном предлагают однополую и свободную любовь, указывая номера телефонов. Некоторые записи датируются 2013 годом. Почему генерал Шадрин и его временный последователь не могли отмыть стены – не понятно. Еще более интересный вопрос – получится ли у авторов концепции развития и будущего директора вообще убрать это отхожее место из парка.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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