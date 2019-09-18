«Серые» схемы с налом и сертифицированный лохотрон – депутаты в шоке от выступления и.о. директора ЦПКиО в думе (ФОТО)

В екатеринбургской гордуме сегодня прошло заседание сразу двух комиссий – по местному самоуправлению и по муниципальной собственности. Депутаты собирались послушать доклад исполняющего обязанности директора Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского Михаила Юланова о концепции развития ЦПКиО. Однако с самого начала что-то пошло не так. Все выступление сводилось к историческому экскурсу и к тому, что парк нуждается в модернизации. Важная деталь – Юланов руководит парком восемь месяцев, с момента отставки предыдущего главы Романа Шадрина. До того, как Юланова назначили на пост директора с приставкой «и.о.», он был замом Шадрина – с 2015 года. А во времена депутатства последнего работал у него помощником.

«Парк нуждается в серьезной модернизации и реконструкции, он сильно отстает в этом. Было принято решение по концепции парка – одна из них разработана голландским бюро SVESMI. Для утверждения концепции идет сбор предложений граждан. Люди в этот процесс включаются. Рабочая группа ведет работу над техзаданием. К 300-летию предусмотрены средства на реконструкцию», – сказал Юланов в своем докладе.

У депутатов из обеих комиссий возникла масса вопросов. Главный – что же предлагается поменять в рамках новой концепции ЦПКиО. «Какие планы развития парка? Что планируется переоснастить»? – спросил у руководителя парка депутат Дмитрий Николаев. Однако добиться ответа на этот вопрос, равно как и на многие другие, депутатам не удалось.

«Они [изменения] предусмотрены концепцией, которую представили главе. Мы же поддерживаем то, что имеется, чтобы не завязнуть в этом болоте. Своими силами стараемся поддерживать», – заявил Юланов.

Николаев в ответ на это заявил, что живет рядом с парком уже 38 лет и видел, как он развивался и как умирал в 1990-е. «Я снова вижу, что парк умирает – благодаря мелким предпринимателям, лохотронам. Их больше на территории парка, чем массовых аттракционов для детей. У них нет кассовых аппаратов, они работают все за наличный расчет. Тебе говорят: только наличка или переводите на «Сбербанк», – пожаловался депутат.

Юланов сообщил, что со следующего года кассовые аппараты появятся у всех, а налоговая проверка предпринимателей не нашла нарушений. И неожиданно добавил: «По лохотронам – они все проходят сертификацию, со всеми есть договор».

Депутат Константин Киселев саркастично заметил, что в восторге от доклада и.о. директора парка и попытался выяснить у Юланова, сколько денег тратит один среднестатистический посетитель в ЦПКиО и сколько из них достается собственно парку. По словам Юланова, в год его посещают 5,6 млн человек, каждый из которых тратит от 100 до 1200 рублей. «Вы можете мне сказать, сколько парк зарабатывает от каждого посещения? Я вам скажу – 15 рублей зарабатывает парк с одного посещения, а каждый человек оставляет, в среднем, по 550 рублей. Как вы считаете, эффективно работает парк»? – спросил Киселев.

«На данный момент парк работает не совсем эффективно», – признал Юланов.

Депутата Тимофея Жукова интересовало, откуда в парке взялись незаконные площадки. Глава ЦПКиО объяснил, что все строения, которые находятся на территории парка, были переданы на баланс ЦПКиО, а те, кто не передал, оказались вне закона – и с ними теперь идут суды, администрация парка добивается постановлений о выселении бизнесменов.

Также Жуков попенял Юланову на высокие цены на соки, воды и мороженое. «Мы разговариваем с поставщиками, предприниматели… мы не можем на это повлиять пока. Те, кто сильно повышает, стараемся не заключать с ними договоры на следующий сезон, а из-за этого на нас потом идут жалобы. Без постоянного руководителя работать нормально нельзя. Ты в пятницу приходишь на работу, а тебе говорят, что в понедельник выйдет новый руководитель. В понедельник входишь – говорят, что выйдет в пятницу. Предприниматели, коллектив не знают, куда двигаться, они ждут, что их всех повыгоняют», – неожиданно пожаловался Юланов.

Но поддержки не нашел. Депутат Виктор Сомиков также указал на то, что парк мог быть самостоятельно продавать мороженое и напитки.

«Покупаете по оптовой цене, сами зарабатываете, а наценка небольшая», – предложил Сомиков, но Юланов заявил, что парк дважды предпринимал попытки торговать самостоятельно, но схему признали экономически нецелесообразной. Сомиков с этим не согласился, напомнив, что парк получает 65 млн рублей из бюджета города ежегодно, а сам зарабатывать не хочет. Также депутат спросил, почему был существенно увеличен фонд оплаты труда в ЦПКиО по сравнению с прошлым годом. Он предположил, что в штат набрали новых сотрудников. «Нет, мы просто подняли зарплаты, потому что выполняем дорожную карту», – туманно объяснил Юланов.

Глава комиссии по муниципальной собственности Михаил Вечкензин заявил, что «в шоке от доклада».

«У нас парк уже умер, из него просто выкачивают деньги, в руководстве сидят некомпетентные люди. Человек, исполняющий обязанности директора, говорит, что не видел концепцию развития. Вдумайтесь! Я часто бываю в парке с детьми, там даже негде руки помыть, не говоря уже о ценах, с которых руководство парка собирает наличные деньги. Я дал задание своему помощнику узнать, как поставить киоск, – и ему прямо сказали, что надо занести наличкой. Поэтому надо вопрос решать кардинально», – подчеркнул Вечкензин.

Депутат Александр Караваев возмутился, что на заседании двух комиссий не оказалось ни одного представителя мэрии, курирующего направление. Татьяна Ярошевская, занимавшая пост главы управления культуры, на этой неделе покинула пост, вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бирюлин, который, как оказалось, возглавляет рабочую группу по концепции развития ЦПКиО, к депутатам не пришел, а его коллега, замглавы города Дмитрий Баранов неожиданно ушел в разгар дискуссии.

«Определено ли, кто будет дальше директором парка? Ответственность за эффективность ЦПКиО нынешний руководитель, оказывается, начал нести с 2019 года, хотя работает с 2015-го. Кто будет вести оперативную работу? Высокинский сам будет все рабочие группы проводить? Какие сроки и цели мы ставим перед собой? Вы говорите – «приезжайте и сами все посмотрите», но мы были, и с того момента стало только хуже. Хотя и тогда были концепции, куда двигаться парку. Из всего что сделано – это сертифицированный лохотрон. Вопрос к нам и к администрации – почему в течение года мы не сдвинулись никак»? – разразился гневной тирадой Караваев, но ответить ему было некому.

Депутат Дмитрий Сергин призвал не винить во всем исполняющего обязанности директора парка. «Ответственность надо разделить с администрацией города, которая восемь месяцев не может назначить руководителя, не привлекает ио директора к разработке концепции. Парк находится в не очень идеальном состоянии, отчасти это и от ио зависит, но это и полномочия администрации, которая должна была возглавить процесс по формированию концепции», – сказал он.

Глава комиссии по МСУ Алексей Вихарев также высказался против того, чтобы голосовать за неудовлетворительную оценку руководству ЦПКиО. «Мы услышали не то, что хотели, – вместо разговора о развитии, о концепции, о вариантах, которые ждут граждан, мы услышали названия каруселей и узнали про серые схемы в парке. Давайте в следующий раз более прозрачно выстраивать выступление», – призвал он.

В итоге обе комиссии проголосовали за то, чтобы «принять к сведению» доклад Михаила Юланова, а оценку руководству парка дать позже, пригласив на другое заседание в качестве содокладчиков вице-мэров Баранова и Бирюлина.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.09.19

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