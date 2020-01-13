В ЦПКиО начинают сносить аттракционы (ФОТО)

Из Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге начали выгонять владельцев аттракционов.

Один из предпринимателей, Владимир Коробейников, рассказал, что его имущество опечатали, над развлекательными сооружениями выключают свет. Ему принадлежат 29 аттракционов, включая «Лопни шарик» и квадроциклы. Договор, по его словам, заключен до сентября этого года.

Руководство парка, в свою очередь, указывает, что владельцы аттракционов нарушают режим работы и правила безопасности. Подробности с места событий «Новый День» опубликует в ближайшее время.

Добавим, в начале декабря в ЦПКиО официально назначили нового директора, Екатерину Кейльман. К парку у горожан скопилось множество претензий – он выглядит неухоженным, с нагромождением лохотронов и киосков. Парк нуждается в модернизации, к такому выводу пришли даже депутаты ЕГД, когда слушали отчет экс-директора парка Михаила Юланова.

Екатеринбург, служба информации

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