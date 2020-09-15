8 миллионов рублей, сэкономленные на Дне города, выплатят работникам зоопарка и ЦПКиО

8 миллионов рублей, которые городской бюджет сэкономил из-за отмены офлайн-мероприятий Дня города и общегородского выпускного, пойдут на зарплату сотрудникам ЦПКиО и зоопарка. Об этом сообщил сегодня глава управления культуры города Илья Марков.

На совместном заседании комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и комиссии по бюджету и экономической политике сегодня рассматривали изменения в муниципальной программе «Развитие культуры и искусства на 2017-2020 годы». Предполагается, что за счет собственных средств депутатов гордумы и средств областного бюджета финансирование программы увеличится на 3,7 миллиона рублей. Часть средств пойдет на развитие районных центров культуры и клубов. Например, ЦК «Эльмаш» получит деньги на средства индивидуальной защиты, а также на костюмы (свыше 500 тысяч). Досуговый центр «Стрела» – на ремонт перекрытий, еще один ЦК – на обработку полов.

Камерному театру и «Щелкунчику» выделили дополнительно по 208 тысяч на гастроли, кроме того, детский театр балета получит еще 500 тысяч на оборудование. Музеям Екатеринбурга добавят денег на компьютерное оснащение – их получат Объединенный музей писателей Урала, музей истории Екатеринбурга и музей изобразительных искусств. Еще 528 тысяч получат библиотеки – на комплектование книжных фондов, а школам искусств дадут денег на покупку инструментов.

Депутатов заинтересовал вопрос, почему на 8 миллионов рублей сократилось финансирование городских мероприятий. Илья Марков пояснил, что эту сумму сэкономили за счет отмены офлайн-мероприятий Дня города и общегородского выпускного. Эти 8 миллионов будут направлены на зарплату сотрудникам ЦПКиО и зоопарка.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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