Свердловская филармония временно переезжает в ЦПКиО: там будут давать ежедневные концерты

Свердловская филармония 1 августа открывает новый сезон, но не в родном зале, а на двух сценах парка имени Маяковского. По будням музыканты будут давать камерные концерты на веранде, а с пятницы по воскресенье – концерты классической музыки на большой сцене. Часть выступлений будут бесплатными, часть – за символические 100 рублей.

Проект называется «Воздушный сезон с Филармонией» и будет запущен уже послезавтра, в субботу. В концертах будут участвовать большой и молодёжный оркестры, симфонический хор, а также камерные составы и солисты. Программу готовят такую, которая не требует особой подготовки: прозвучат хиты классики и легкая музыка.

Первые концерты 1 и 2 августа, по словам директора филармонии Александра Колотурского, будут скорее пробными, а потому – бесплатными. Руководитель переживает, что на открытом воздухе не получится добиться нужного качества звука.

«Когда-то давно это было традицией, в парке Маяковского был театр со сценой, и наши артисты и оркестр выступали там постоянно. Но сейчас так сложилось, что не было достаточно хороших условий для проведения классических концертов филармонической музыки, потому что они требуют определенных условий, – рассказал Александр Колотурский. – 1 и 2 августа мы сделаем презентацию нашего проекта, который я называю «Общедоступные концерты в парках». Это будет бесплатно. А с 7 августа будем давать уже три концерта – с пятницы по воскресенье, решили, что должны продавать билеты по 100 рублей. Так мы будем знать, кто пришел, и регулировать количество слушателей».

Также в планах филармонии не отменять традиционный марафон классической музыки, который раньше каждый год устраивали на Плотинке в День города. 15 августа в ЦПКиО устроят сразу три концерта на большой сцене.

Кроме того, уже со следующей недели с понедельника по четверг на ретро-аллее парка будет работать «Музыкальная веранда», где артисты филармонии представят программы для всей семьи (начало в 16:00, вход свободный).

Начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков рассказал, что впоследствии в ЦПКиО планируют открыть постоянный летний театр эстрады.

«Для нас это тоже некий челлендж, вызов. Это укладывается в новую концепцию развития парка Маяковского. Раньше в парке был летний театр эстрады, и мы планируем его восстановить как альтернативную площадку для проведения больших массовых мероприятий на открытом воздухе. Но это требует вложений. И, возможно, эксперимент с филармонией поможет нам найти инвестора, партнера, который был бы заинтересован в появлении такого летнего концертного зала», – отметил Илья Марков.

Напомним, с 20 июля в Свердловской области разрешено устраивать массовые культурные мероприятия на свежем воздухе. Уже работает сцена в Литературном квартале, где регулярно проходят спектакли и концерты. Вчера состоялось открытие Венского фестиваля музыкальных фильмов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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