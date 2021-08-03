40 концертов за две недели: филармония откроет «Воздушный сезон» на трех сценах двух парков

В ближайшую пятницу Свердловская филармония начинает «Воздушный сезон» сразу на трех площадках в двух парках. На открытии в небо будут запускать воздушных змеев, которые в прошлом году стали символом впервые проведенного фестиваля. За две недели музыканты дадут 41 концерт: прозвучат произведения для детей и взрослых, классика и джаз, музыка Голливуда и танцевальные хиты.

«Воздушные сезоны» впервые прошли в Екатеринбурге в августе 2020 года. Тогда из-за коронавирусных ограничений проведение культурных мероприятий в закрытых помещениях было запрещено, и филармония открывала сезон в парке Маяковского. Концерты на открытом воздухе настолько понравились слушателям, что фестиваль решили сделать ежегодным.

6 августа в 18 часов слушателей ждут в парке Маяковского, где состоится открытие «Воздушных сезонов».

«В прошлом году на открытии и закрытии мы запускали воздушных змеев, потому что фестиваль называется «Воздушные сезоны». И змеи стали своеобразным символом фестиваля. В этом году на открытии мы тоже будем вместе со зрителями запускать воздушных змеев. Ждем всех у центрального фонтана парка, лучше заранее зарегистрироваться», – рассказала «Новому Дню» пресс-аташе Свердловской филармонии Валерия Костюник.

Поскольку все концерты будут проходить на открытых площадках, меры предосторожности будут минимальными. На бесплатные концерты (площадки «Саундпарк» в парке Маяковского и «Амфитеатр» в «Мега-парке») нужно пройти регистрацию на сайте филармонии: так организаторы смогут ограничить количество посетителей. На центральной сцене парка Маяковского концерты будут платными – 100 рублей с человека. Посетителей просят приходить в масках и соблюдать дистанцию.

«Конечно, никто не мешает зрителям стоять вокруг концертной зоны, на территории парка. Никто не мешает взять плед и расположиться под березкой или у фонтана и там слушать музыку», – говорит Виктория.

Концерт в день открытия пройдет на центральной сцене ЦПКиО, прозвучит оперная и балетная классика: увертюра из «Свадьбы Фигаро» Моцарта, марш и танец Феи Драже из балета «Щелкунчик» Чайковского, темы из «Кармен» Бизе и так далее.

Всего до 22 августа на трех площадках музыканты дадут 41 концерт. Здесь будут и выступления для детей, на которых сотрудники филармонии познакомят малышей с инструментами, будут и концерты классической музыки для ценителей. Для более широкой аудитории – танцевальные вечера и концерты музыки Голливуда. Полную афишу можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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