Музыканты филармонии две недели будут давать концерты в парках Екатеринбурга

Свердловская филармония в этом году вновь начнет свой сезон с бесплатных и недорогих концертов в парках Екатеринбурга. С 15 по 28 августа музыканты будут играть детские композиции, классику и музыку из голливудских фильмов в парке Маяковского и у «Меги». Попасть на выступления можно будет бесплатно, либо за 200 рублей, в зависимости от концерта.

Традиция «Воздушных сезонов» началась в филармонии в период пандемии коронавируса, когда устраивать концерты в закрытых помещениях было запрещено. Подобный формат так понравился публике, что он стал ежегодным. И вот уже третий раз коллективы и солисты Свердловский филармонии станут участниками опен-эйр программ.

«Прозвучит музыка, которая у всех на слуху – популярная классика, саундтреки любимых фильмов, романсы и шедевры хорового искусства, программы для всей семьи, – рассказали в пресс-службе филармонии. – С понедельника по четверг в 16:00 Саундпарк парка Маяковского будет принимать пытливых юных слушателей и их родителей. Артисты филармонической службы образовательных программ, имеющие богатый опыт общения с детской аудиторией, познакомят ребят с музыкальными жанрами, традиционными и необычными инструментами, предложат интерактивные игры и расскажут музыкальные сказки. В 19:00 на той же площадке будут проходить концерты для всей семьи. Вход – по регистрации на сайте филармонии».

По пятницам и выходным концерты в ЦПКиО будут платными, но недорогими. Вход на главную сцену парка – 200 рублей. Здесь Уральский молодёжный оркестр исполнит хиты советского кино и музыку голливудских фильмов, Симфонический хор представит песенные шлягеры народов СССР. Органист Тарас Багинец за пультом цифрового органа «Монарх» исполнит жемчужины западно-европейской органной классики. В парке у «Меги» музыканты дадут три бесплатных концерта: 21, 27 и 28 августа в 18:00. Все концерты можно найти в афише на сайте филармонии.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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