«Чайф» на крыше мэрии, телемарафон концертов и выборы новой мисс: как пройдет День города – 2020

Начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков раскрыл некоторые подробности программы празднования Дня города, который будет отмечаться в ближайшую субботу, 15 августа. Приглашенными звездами станут артисты Олег Майами и Natan, а главный гала-концерт устроит рок-группа «Чайф» на крыше городской администрации. Все выступления будут транслироваться на сайте мэрии, а также в прямом эфире на телеканалах «Студия-41» и «Четвертый». Чиновник надеется, что большинство горожан будут благоразумными и останутся дома. За тем, чтобы вокруг концертных площадок не собирались толпы, будет следить полиция.

Как рассказал на пресс-конференции Илья Марков, специально для Дня города на крыше одного из торговых центров сейчас монтируется телестудия, из которой мэр Александр Высокинский поздравит молодоженов, принявших участие в акции «Городская свадьба», а вечером здесь же определят победительницу конкурса «Мисс Екатеринбург». Выборы королевы красоты в этом году тоже пройдут онлайн, жюри проведет собеседование с участницами и оценит их знания и навыки, приобретенные за время конкурса.

Еще одно нестандартное решение из-за пандемии коронавируса – организация концертной площадки на крыше администрации города, под курантами.

«Для группы «Чайф» это будет эпохальное событие. Мы делаем программу Great Hits, вокруг нас будет несколько камер, будет летать квадрокоптер для съемки. Панорама вечернего города – это лучшие декорации для концерта. Я думаю, что такой необычный день рождения Екатеринбурга запомнится всем горожанам. Мы очень волнуемся, потому что никогда еще не играли на такой площадке, и очень надеемся, что не будет дождя», – рассказал музыкант Владимир Шахрин.

На вопрос, не боятся ли участники группы высоты, он, шутя, заметил, что здание мэрии не такое уж и высокое. «Наверное, любой парень, который взял в руки гитару в 70-х годах, помнит о легендарном концерте «Битлз» на крыше Би-Би-Си. Поэтому любая группа мечтает о своем концерте на крыше. Мы счастливы, что это происходит в нашем городе и в такой праздничной обстановке», – добавил Шахрин.

Илья Марков также предупредил, что любая съемка праздничных событий с дронов требует специального разрешения силовых структур и согласования с администрацией города.

«Тут не до шуток. У нас был однажды эпизод, когда во время проведения парада 9 Мая один товарищ очень захотел снять событие с высоты и запустил дрон, который чуть не стал причиной авиакатастрофы. Аппарат пролетел в нескольких сантиметрах от двигателя вертолета, мало ли что могло произойти. В День города сотрудники будут отслеживать и пресекать любые несанкционированные действия», – отметил начальник управления культуры.

Как сообщал «Новый День», 15 августа в городе будет совсем немного офлановых событий. Это концерт Свердловской филармонии в парке Маяковского, фестиваль ландшафтного дизайна «Атмосфера» (вход платный) и праздничный салют, который будет запускаться с трех точек.

По словам Ильи Маркова, в этом году затраты на организацию праздника были в два раза ниже, чем обычно. На все проекты ушло 14 миллионов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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