Мэрия Екатеринбурга планирует устроить три салюта в честь Дня города

Мэрия Екатеринбурга разместила на «Госзакупках» конкурс на проведение сразу трех салютов в День города. Один планируется провести на Плотинке, второй – на Уралмаше, третий – в Академическом.

Согласно информации из размещенных документов, первый фейерверк будут запускать от стадиона «Динамо», длительность салюта должна быть не менее 8 минут, а начнется он 15 августа в 22:30. Стоимость составит чуть более 3 миллионов рублей. Второй фейерверк за 1 миллион будут запускать в летнем парке «Уралмаш», он также будет длиться 8 минут. И, наконец, третий планируется сделать в Преображенском парке Академического. Он тоже будет стоить 1 миллион рублей и продлится 8 минут.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга на вопрос «Нового Дня» о проведении салюта ответили, что решение еще не принято окончательно, оно будет в среду или четверг. Глава города Александр Высокинский ранее говорил, что фейерверк в честь Дня города планируется устроить с трех точек. По мнению мэра, это позволит рассредоточить зрителей по разным районам, чтобы все не толпились в центре города и не создавали дополнительной угрозы распространения коронавируса. Высокинский также предупреждал, что в этом году общественный транспорт после салюта не будет развозить зрителей из центра.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году из-за пандемии коронавируса городской праздник пройдет преимущественно в онлайн-формате. Без изменений осталась только утренняя церемония возложения цветов к памятнику Татищеву и де Геннину – с почетным караулом и присутствием первых лиц города и области. Единственный офлайновый концерт пройдет в ЦПКиО им. Маяковского. На большой сцене парка состоится фестиваль классической музыки от Свердловской филармонии, который раньше проходил на Плотинке в День города. Все остальные праздничные события будут виртуальными.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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