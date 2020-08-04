В мэрии Екатеринбурга рассказали, как пройдет День города – 2020

Администрация Екатеринбурга опубликовала программу празднования Дня города, который состоится 15 августа. В этом году из-за пандемии коронавируса городской праздник пройдет преимущественно в онлайн-формате. Без изменений осталась только утренняя церемония возложения цветов к памятнику Татищеву и де Геннину – с почетным караулом и присутствием первых лиц города и области. Единственный офлайновый концерт пройдет в ЦПКиО им. Маяковского. На большой сцене парка состоится фестиваль классической музыки от Свердловской филармонии, который раньше проходил на Плотинке в День города.

Все остальные праздничные события будут виртуальными. Финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» заменят видеоролики в соцсетях, на которых участницы будут демонстрировать свои знания и способности в дефиле, хореографии, речевой композиции и этикете. Жюри определят победительницу именно по этим роликам и собеседованию с финалистками.

Акция «Городская свадьба», на которой молодожены могут выиграть квартиру и другие призы, пройдет онлайн. Также мэрия объявила конкурс «Семья года», который продлится с 15 августа по 18 ноября. К участию приглашаются полные семьи с детьми. Этапы конкурса – видеовизитка, интервью, фотосессия, ТВ-эфиры и съемки и другие задания – будут транслироваться на специально созданном сайте.

Гала-концерт, который обычно проходил в Историческом сквере, в этом году будет представлять собой трансляцию видеороликов с поздравлениями и приветствиями от звезд, которые когда-либо выступали в Екатеринбурге на Дне города. Аналогичный формат выступлений планируется и на фестивале Dancекб.

Добавим, что в мэрии до сих пор решается вопрос, как организовать праздничный фейерверк в День города, но при этом избежать скопления людей. Ранее мэр Александр Высокинский в эфире телеканала «Студия-41» сообщал, что ясность появится после 10 августа. По его словам, предлагается запускать салют из трех точек – это микрорайон Академический, спортбаза «Динамо» и летний парк «Уралмаш» (как было 9 мая, 24 июня и 2 июля), но также поступают предложения от бизнесменов, чтобы устроить фейерверк в других локациях города. Это может случиться, если «бизнес подставит плечо», отмечал градоначальник. При этом администрация не будет выпускать дополнительный общественный транспорт в ночные рейсы для развоза граждан после салюта. Чиновники говорят, что в такой ситуации невозможно обеспечить санитарную дистанцию между людьми.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 04.08.20

В Екатеринбург возвращаются живые джазовые концерты, которых не было 4 месяца. / В заксобрании завершилась весенняя сессия. / Новый мост в ЦПКиО со стороны улицы Щорса может обойтись в 60 миллионов рублей (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»