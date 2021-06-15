Власти опять переделывают концепцию парка Маяковского. Эскизы появятся не раньше 2022 года

Власти Екатеринбурга вновь переработают концепцию развития парка имени Маяковского. Как сообщил начальник управления культуры Илья Марков, предыдущий проект, разработанный голландским архитектурным бюро Svesmi, был далек от реалий и требует доработки. Новые эскизы реновации парка можно будет увидеть не раньше весны 2022 года, на подготовку техзадания уйдет еще год. Далее последует разработка проектно-сметной документации, которая оценивается в 120-130 миллионов рублей. И только после этого – при наличии денег – в парке Маяковского начнется масштабная реконструкция.

Обсуждение этапов реновации ЦПКиО сегодня состоялось на заседании думской комиссии по городскому хозяйству. Илья Марков рассказал депутатам, что не устроило чиновников в предыдущей концепции, которая прошла множество общественных слушаний. Например, архитекторы Svesmi предлагали снести заброшенный летний театр эстрады, но в мэрии хотят восстановить эту площадку. Также концепция не учитывала парковки и подъездные пути к парку со стороны переулка Базового, там, где реализуется еще один архитектурный проект – «Малая Голландия».

После смены руководства ЦПКиО поменялся состав рабочей группы, которая занимается реконструкцией парка. По словам Маркова, доработает концепцию снова бюро Svesmi. После этого будет утвержден новый проект планировки территории парка. ЦПКиО условно разделят на три части: аттракционы на месте бывшей фан-зоны ЧМ-2018, в которые вложатся концессионеры, центральная аллея и театр эстрады для проведения праздников и лесопарковая зона. Когда проект реновации будет полностью готов, городские власти планируют заявляться в региональные и федеральные программы по благоустройству, чтобы выбить финансирование. На переустройство ЦПКиО требуется от 1,5 до 2 миллиардов рублей.

«Сроки реконструкции – это самый сложный вопрос. Сегодня парк получает субсидию [из городского бюджета] на выполнение муниципального задания. И пока речь идет о том, чтобы субсидия прирастала за счет концессионеров. Их должно быть несколько, а не один. Мы отказались от идеи отдать весь парк в концессию, потому что тогда он мог превратиться в красивый торгово-развлекательный центр, где все заточено только на получение прибыли концессионера. Нам бы этого не хотелось. Получая доходы, ЦПКиО должен оставаться парком культуры и отдыха. Поэтому такой задачи, чтобы парк вышел на безубыточность, не стоит. Если считать дотации из бюджета убытками», – заявил Марков, отвечая на вопросы депутатов. По словам начальника управления культуры, если появится финансирование, то реновация ЦПКиО займет 5-6 лет, при этом парк не будет закрываться для горожан.

Впрочем, народных избранников больше взволновал вопрос обновления аттракционов. Михаил Вечкензин поделился впечатлениями от недавнего визита в парк: «Сейчас там стоят старые, убогие железные аттракционы. Я с детьми прокатился на одном, это зубодробилка, капец! Когда это заменят?» Как выяснилось, неприятный опыт семье Вечкензиных доставил «Паровозик из Ромашково». «Кто тебя пустил туда? Это же детский аттракцион», – не удержался от иронии председатель комиссии Александр Колесников.

И.о. директора парка Павел Зубакин на претензию депутата ответил, что только за последний год в ЦПКиО демонтировали пять аттракционов, которые не прошли проверку на безопасность.

«Я приведу пример. У нас был детский аттракцион «Колокольная дорога», который приносил парку 800 тысяч рублей в год. Его снесли, а на его месте появился новый итальянский аттракцион «Музыкальный экспресс» стоимостью 50 миллионов рублей. Так вот, только за май этот аттракцион принес больше денег, чем «Колокольная дорога» за год. Также, думаю, мы поступим с «Паровозиком из Ромашково», – сообщил управленец. Илья Марков подтвердил, что со временем все старые советские аттракционы будет заменены, и это произойдет вне зависимости от сроков реконструкции парка.

В целом депутаты остались довольны докладом чиновников. Выполнение дорожной карты по реконструкции ЦПКиО дума планирует заслушать в ноябре – в это время будет верстаться городской бюджет на 2022 год.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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