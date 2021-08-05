Миллиардная реновация парка Маяковского растянется на несколько лет. Мэрия ищет инвестора

Реновация парка Маяковского будет проведена за три года, если мэрия Екатеринбурга найдет инвестора или концессионера. При бюджетном финансировании преобразования займут больше времени, но точно не растянутся на десятилетия, заявил начальник городского управления культуры Илья Марков. Администрация ЦПКиО обещает закончить доработку концепции развития парка до ноября, затем обновленный проект снова презентуют общественности.

«Сейчас мы находимся на этапе визуализации целей. Мы хотим доработать мастер-план архитектурного бюро Svesmi с учетом рельефа парка, прибыльности функциональных зон отдыха. Искренне убеждены, что администрация, эксперты и горожане поддержат наши идеи. В следующем году выйдем на проектно-сметную документацию. И тогда у нас будут не только эскизы, но и понятна стоимость работ. В дальнейшем эта предметная информация будет использована для концессии или массированного бюджетного финансирования», – сообщил сегодня на пресс-конференции директор парка Павел Зубакин.

Илья Марков добавил, что для модернизации парка есть два пути: короткий и длинный. «Сейчас вопрос стоит даже не в деньгах, а в нормативно-правовой базе – нужно заключить соглашение между публичной стороной (парком, – прим. ред.) и коммерческим партнером. Если в ближайшие полгода найдется инвестор или концессионер, который сможет профинансировать все изменения разом, то преобразование парка займет два-три года. Если инвестора не будет, или он появится в меньшем объеме – такой вариант мы тоже рассматриваем – тогда реконструкция парка займет от пяти лет и выше. Но мы не хотим затягивать все это на десять-пятнадцать-двадцать лет. Так что в перспективе рассматриваем пять-шесть лет», – пояснил чиновник.

Павел Зубакин отметил, что во время реконструкции парк не будет закрываться для посетителей. Все функциональные зоны будут благоустраиваться поэтапно, и если все сложится с инвестором, то работы начнутся в ближайшие два-три года. «Самая сложная часть работ в реконструкции парка – это коммуникации и инженерные сети. Все наши задумки надо «приземлить». Также максимальной детализации требует партерный парк, нужно четко понимать, что именно там будет располагаться. Есть вопрос и по входам в парк – у них должна быть одна концепция, и такое решение надо обсуждать с урбанистами», – отметил директор ЦПКиО.

Ранее «Новый День» писал, что общая стоимость реновации парка Маяковского оценивается в 1,5-2 миллиарда рублей. Только проектно-сметные работы, к которым планируется приступить в следующем году, будут стоить порядка 120-130 миллионов. Сейчас доработку концепции развития ЦПКиО делает за свой счет – на днях парк заказал корректировку проекта за 2 миллиона рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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