Глобальная реконструкция парка Маяковского может растянуться до 2028 года: спонсора так и не нашли

Руководство парка Маяковского доработало мастер-план голландских архитекторов из бюро Svesmi с учетом всех особенностей уральской местности. В 2022 году мэрия Екатеринбурга должна объявить конкурс на разработку техзадания. Но дальше этого дело пока не пойдет. Если удастся найти инвестора, то изменения в парке начнутся в 2023 году, если нет – в лучшем случае в 2024-м, рассказал начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков.

«Мы смогли доработать мастер-план голландского бюро Svesmi, смогли заземлить эти идеи, переложить их на бумагу, сформировать базовые принципы и сделать их реализацию возможной с точки зрения местности, учета перепада высот и прочих нюансов, – рассказал на пресс-конференции в ТАСС-Урал директор парка Павел Зубакин. – В итоге получился мастер-план с уточненными зонами, и очевидно, что задумки голландских архитекторов имеют высокую вероятность реализации. Предусматривается функциональное зонирование парка, появление новых локаций, партерного парка. В 2022 году нам предстоит большая бумажная работа».

По словам Зубакина, перед проектировкой нужно исполнить техзадание. Конкурс на него будет объявлен мэрией Екатеринбурга в 2022 году. На само проектирование уйдет от 6 до 12 месяцев, то есть в самом лучшем случае глобальная реконструкция парка Маяковского начнется в 2023 году – но это если найдут инвестора, готового вступить в концессию.

«Та часть подготовки, которая зависит от нас, которую можем сделать в рамках финансирования отрасли, будет сделана в 2022 году, – пояснил Марков. – А далее есть два варианта. Либо концессионное соглашение по реновации (ведутся переговоры с несколькими потенциальными концессионерами), либо соглашения не будет. Это станет понятно в течение 2022 года. И тогда же станет понятен итоговый срок реализации. Если концессия, то будет более быстрая реализация. Если ее не будет, то придется отложить, начать реконструкцию в 2024 году. Общий срок реализации проекта составляет 3-4 года».

Получается, что при негативном сценарии парк Маяковского обновится лишь к 2028 году. Илья Марков пообещал, что для представителей СМИ и инициативных граждан проведут презентацию мастер-плана.

Ранее «Новый День» писал, что общая стоимость реновации парка Маяковского оценивается в 1,5-2 миллиарда рублей. Только проектно-сметные работы, к которым планируется приступить в следующем году, будут стоить порядка 120-130 миллионов. Сейчас доработку концепции развития ЦПКиО делает за свой счет – на днях парк заказал корректировку проекта за 2 миллиона рублей. Предполагается, что после обновления ЦПКиО будет зарабатывать от 300 до 500 миллионов рублей в год, и львиная доля выручки пойдет будущему концессионеру.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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