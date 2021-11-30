В новом проекте реновации парка Маяковского заложили прибыль в 500 млн рублей

Администрация Екатеринбурга ведет переговоры с несколькими потенциальными инвесторами, которые могут вложиться в реновацию парка имени Маяковского. Предполагается, что после обновления ЦПКиО будет зарабатывать от 300 до 500 миллионов рублей в год, и львиная доля выручки пойдет будущему концессионеру. Но есть нюанс: чем дальше откладывается масштабная реконструкция парка, тем дороже она становится. Сегодня идет речь о сумме, уже превышающей 1,5 миллиарда рублей.

Напомним, концепция развития парка Маяковского обсуждается с 2019 года. Сегодня директор ЦПКиО Павел Зубакин на заседании профильной комиссии Екатеринбургской думы представил очередной доработанный вариант проекта. Основная идея – разделить «тихие» и «громкие» зоны отдыха и наполнить парк площадками для разного вида активностей. Так, появится луг в английском стиле для семейных пикников, «французский» партерный парк с амфитеатром и танцплощадкой, площадь аттракционов на месте бывшей футбольной фан-зоны. Особняком будут располагаться спортивная зона, лесная часть парка, прибрежная территория возле будущего ЖК «Малая Голландия». Главная аллея парка преобразится в прогулочную зону с фонтанами, которая будет упираться в двухэтажную смотровую площадку с закусочными. Главный фонтан превратится в «сухой», то есть будет без чаши. Площадь памяти, где стоят печально известные военные памятники, планируется озеленить, поставить рядом легкий павильон с кафе и организовать детскую игровую площадку.

Еще более амбициозные планы администрация парк строит на входную группу. По словам Павла Зубакина, ансамбль главного входа хорошо бы дополнил кинотеатр Маяковского, восстановленный на месте бывшего клуба Gold. Впрочем, здание находится в частных руках, и никаких переговоров с собственниками руководители парка не вели.

Нынешняя концепция дает ясность, как можно монетизировать разные зоны парка. С этим уже можно идти на переговоры с потенциальными инвесторами, подчеркнул директор ЦПКиО. До конца 2021 года парк заработает 150 миллионов рублей. И это уже в два раза больше, чем в 2019 году. По расчетам руководителя, после масштабной реконструкции ежегодные доходы парка могут составить от 300 до 500 миллионов рублей. На собственное содержание ЦПКиО уходит 150 миллионов рублей в год. Соответственно, всю оставшуюся выручку может забирать себе концессионер. На сегодняшний день больше половины доходов (57%) парку приносят аттракционы.

По словам Павла Зубакина, сегодня ведутся переговоры с несколькими потенциальными инвесторами. Заинтересованность бизнеса есть, однако пока неясна даже примерная стоимость реконструкции парка. «Уже были оценки, что требуется порядка 1,5-2 миллиарда рублей. Но это было два года назад. За это время сильно подорожали материалы, и вполне вероятно, что сумма будет больше. В любом случае, это будет инфраструктурный кредит», – отметил докладчик.

На обустройство парка уйдет не менее пяти лет. Причем год понадобится только на разработку проектно-сметной документации. Как ранее писал «Новый День», на период реконструкции парк не планируется закрывать для посетителей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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