Парк Маяковского начнут переделывать по плану «Б»: вместо глобальной реконструкции – ремонт отдельных площадок

В администрации Екатеринбурга до сих пор не нашли инвестора для глобальной реконструкции парка Маяковского. В условиях экономической неопределенности руководство ЦПКиО решило использовать план «Б» – провести благоустройство отдельных парковых зон, которые не нарушают общую концепцию развития парка. Строительно-монтажные работы могут начаться уже в этом году.

О том, как продвигается реализация «дорожной карты» по реконструкции парка Маяковского, рассказал сегодня директор ЦПКиО Павел Зубакин на заседании думской комиссии по городскому хозяйству. По его словам, в мэрии все еще нет итогового проекта по доработанному мастер-плану голландских архитекторов из бюро Svesmi. Чтобы начать реконструкцию, нужно решить вопрос о частичном снятии с парка статуса особо охраняемой природной территории. Речь идет о земельных участках, где мало деревьев, есть капитальные строения и асфальтовое покрытие.

Пока идут переговоры, в парке решили вычленить из мастер-плана отдельные площадки, которые можно начать переделывать уже сейчас. Пока в приоритете многофункциональный луг, главная аллея парка и площадь фонтанов. «Это тоже требует больших ресурсов, но поэтапно мы можем формировать техзадание на проектирование, чтобы затем выходить на строительно-монтажные работы. По многофункциональному лугу у нас высокая степень подготовки. Мы приступили к сбору коммерческих предложений для проектирования. Надеемся, что сможем в этом году приступить к первым этапам», – рассказал Павел Зубакин.

Также в этом году запланирован ремонт летнего театра эстрады, детской игровой площадки, благоустройство входа в парк со стороны улицы Щорса, организация пешеходного маршрута в лесной части ЦПКиО. В перспективе в парке хотят восстановить бывшую лыжную базу и встроить ее в спортивный кластер, переделать северо-восточный вход с переулка Базового и построить там большую парковку на несколько тысяч машиномест.

Впрочем, депутаты были не в восторге от отчета директора парка. Виктор Сомиков заявил, что руководство ЦПКиО занимается «прожектами» и ни на шаг не продвинулось к обещанной новой концепции парка. Другие народные избранники сетовали, что рядом с парком невозможно припарковать машину даже в будние дни, и этот вопрос никак не решается. Как выяснилось, депутаты останавливаются на платной парковке возле СК «Луч», которая не имеет отношения к парку Маяковского. Сергей Шадрин обвинил администрацию ЦПКиО в недальновидности, так как в проекте реконструкции не учли проход в парк со стороны будущего ЖК «Малая Голландия». Павел Зубакин на это отметил, что в текущих экономических условиях инвестпроекты могут существенно поменяться.

«Мы третий год обсуждаем вопрос разработки проекта планировки парка Маяковского. В последнее время стали козырять модным словом «мастер-план». Так вот, нет такого понятия в градостроительной документации. Картинки можно рисовать до бесконечности. А вы продумали, сколько энергоресурсов понадобится для зоны ресторанов? Сколько им потребуется воды? Где расчеты? Недостаточно в парке инженерных сетей, это все можно отлакировать только сверху. А вот потом, когда понадобятся ресурсы, придется все перекапывать. Мы сегодня развиваем парк не с того конца. Надо делать проект планировки, а не прикрываться мастер-планом. Мне удивительно, почему главархитектура не хочет заниматься этим вопросом», – обрушился с критикой депутат-застройщик Владимир Крицкий. Председатель комиссии Александр Колесников согласился с коллегой, но не стал выносить вопрос о реконструкции парка Маяковского на думу. «Мне кажется, мы рано начали смотреть этот вопрос. Пока нет комплексного понимания освоения территории парка, говорить не о чем», – заключил он.

Напомним, общая стоимость реконструкции парка Маяковского ранее оценивалась в 1,5-2 миллиарда рублей. Предполагалось, что большую часть затрат возьмет на себя концессионер. При этом масштабное переоборудование главного парка Екатеринбурга растянется на несколько лет. В планах было заложено, что после обновления парк начнет приносить доход 300-500 миллионов рублей в год. Однако эта бизнес-модель была актуальна на февраль 2022 года, подчеркнул сегодня Павел Зубакин. С учетом новых экономических реалий стоимость строительно-монтажных работ в парке может существенно возрасти.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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