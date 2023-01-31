Парк Маяковского рассчитывает самостоятельно заработать на свою реновацию

Администрация парка Маяковского рассчитывает выйти на уровень доходов, позволяющих самостоятельно проводить масштабное благоустройство по концепции голландских архитекторов. В том числе внебюджетные доходы парка могут быть использованы для преображения летнего парка «Уралмаш», который был передан в ведение команды ЦПКиО в декабре прошлого года. Об этом рассказал директор парка Маяковского Павел Зубакин на заседании общественной палаты Екатеринбурга.

В 2022 году парк посетили 4,5 миллиона человек, а средний чек вырос до 600 рублей. Зарабатывать больше парк стал после смены экономической модели. Если раньше арендаторы платили администрации ЦПКиО фиксированную сумму в месяц, то сейчас они выплачивают определенный процент от выручки. Ставка зависит от маржинальности бизнеса, но в среднем составляет 50%.

«Теперь доходы парка напрямую зависят от дохода наших партнеров. Это запускает правильный рыночный механизм, когда все стороны заинтересованы в росте прибыли. Операционные расходы парка составляет 130 миллионов рублей в год, из них только 42 миллиона идет из городского бюджета, остальные расходы покрываются из внебюджетных источников. Все, что зарабатывается сверх этого, мы можем тратить на инфраструктурные проекты, поддержание культурной повестки, строительство новых объектов», – сообщил Павел Зубакин.

В действующей экономической модели команда ЦПКиО заинтересована в том, чтобы в парк приходило как можно больше людей. Поэтому администрация тратит деньги, в том числе на обустройство тропинок в лесной части, которые, конечно, не окупятся. «Эстетическое, красивое благоустройство приводит к экономическому росту. Люди в хорошем настроении тратят больше денег. Это действительно так, мы проводили внутреннее исследование. За два года посещаемость парка выросла в полтора раза», – отметил руководитель.

Напомним, в марте 2022 года администрация ЦПКиО отказалась от поисков концессионера и приступила к благоустройству отдельных парковых зон в рамках общей концепции. Решение было принято по двум причинам. Во-первых, стоимость глобальной реновации парка существенно выросла из-за последних геополитических событий (в 2019 году строительно-монтажные работы оценивались в 2 миллиарда рублей). Во-вторых, предполагалось, что концессионер благоустроит парк в счет будущих доходов от работы аттракционов, но теперь из-за санкций доступ этих аттракционов на российский рынок закрыт.

Зубакин подчеркнул, что новая бизнес-модель имеет большой потенциал и предполагает рост внебюджетных доходов парка. В будущем ЦПКиО сможет вкладывать заработанные деньги в собственную реконструкцию, а самоокупаемость позволит парку оставаться муниципальным.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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