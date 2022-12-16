Команда парка Маяковского рассказала, как будет менять летний парк «Уралмаш»

В администрации парка Маяковского рассказали, как именно будет преображаться летний парк «Уралмаш», который по инициативе мэра Алексея Орлова передан в бессрочное пользование ЦПКиО.

«Летний парк не станет копией центрального парка города, а сохранит свою уникальность. В планах команды – заняться благоустройством новой территории уже в начале 2023 года. В своей работе мы будем опираться и на концепцию, которая была создана в 2019 году на основе общественных обсуждений и работы с жителями района, и на собственный опыт развития общественных пространств», – сообщается в telegram-канале парка Маяковского.

В ближайшее время в летнем парке планируется обновить базовую инфраструктуру – освещение, скамейки, урны, туалеты, беговые дорожки. Также предполагается организовать в парке лыжню и каток с прокатом, добавить фуд-корт, аттракционы для детей и зоны для семейного отдыха. При этом команда ЦПКиО обещает не перенасыщать парк развлечениями и общепитом, а оставить достаточно пространства для прогулок и отдыха на природе. «Деревья в парке требуют особого обследования специалистами, в планах – сохранить их по максимуму, убрав только аварийные», – рассказали в администрации парка.

Новое руководство ставит задачу сделать пространство на Уралмаше не только комфортным, но и настроить финансовую модель так, чтобы тратить заработанные деньги на дальнейшее благоустройство и развитие парка.

Напомним, парк «Уралмаш» участвовал в конкурсе на федеральный грант программы «Комфортная городская среда» в 2022 году и набрал 100 тысяч голосов жителей, но уступил Преображенскому парку в Академическом районе. Несмотря на это, мэрия заложила в бюджете 6 миллионов рублей на разработку проекта будущей реконструкции парка.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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