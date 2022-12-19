Обустройство парка «Уралмаш» начнется в 2023 году

Директор парка Маяковского Павел Зубакин рассказал на пресс-конференции, когда начнутся работы по благоустройству летнего парка «Уралмаш».

«Зимой там не будет проводиться никаких работ. В следующем году первостепенная задача – обустроить каркас тропиночной сети. Далее нужно делать проект. Скорее всего, в основу ляжет концепция, которую предлагала компания «Атомстройкомплекс» перед голосованием [за федеральный грант]. Мы не будем делать парк «Уралмаш» копией парка Маяковского, потому что там есть своя стилистика. Постараемся построить такую финансовую модель, чтобы использовать заработанные средства на преобразование парка», – отметил Зубакин.

Напомним, летний парк «Уралмаш» перешел в бессрочное пользование администрации ЦПКиО. Решение было принято с учетом положительного опыта развития парка Маяковского. В бюджете Екатеринбурга на 2023 год заложено 6 миллионов рублей на разработку проекта благоустройства «Уралмаша».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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