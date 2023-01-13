В голосовании по благоустройству вперед вырвался парк 50-летия ВЛКСМ

В Екатеринбурге завершается электронное голосование по выбору общественной территории для благоустройства в 2024 году, у горожан осталось три дня. Итоги опроса будут подведены к 1 февраля 2023 года.

Сейчас в голосовании лидируют две площадки: парк имени 50-летия ВЛКСМ (5984 голоса, 43,6%) и парк имени Чкалова на улице Патриса Лумумбы (5374 голоса, 39,1%).

Напомним, всего екатеринбуржцам предложено на выбор семь территорий:

• парк имени Ф. Энгельса, Октябрьский район;

• летний парк «Уралмаш», Орджоникидзевский район;

• парк Блюхера, Кировский район;

• сквер по улице Титова, Чкаловский район;

• парк 50-летия ВЛКСМ, Ленинский район;

• парк 50-летия Советской власти (Метеогорка), Октябрьский район;

• парк имени Чкалова (улица Патриса Лумумбы), Чкаловский район.

Чтобы принять участие в голосовании, нужно зайти на «Платформу обратной связи» и верифицироваться через портал Госуслуг.

Добавим, сначала в опросе лидировал летний парк «Уралмаш». Но затем стало известно, что его проблемы уже решаются. В декабре 2022 года он перешел в бессрочное пользование администрации ЦПКиО. Решение было принято с учетом положительного опыта развития парка Маяковского. В бюджете Екатеринбурга на 2023 год уже заложено 6 миллионов рублей на разработку проекта благоустройства «Уралмаша».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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