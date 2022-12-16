Летний парк «Уралмаш» сделают «филиалом» парка Маяковского

Территория летнего парка «Уралмаш» передана в пользование руководства парка Маяковского. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Градоначальник напомнил, что на разработку проектно-сметной документации парка «Уралмаш» в бюджете на 2023 год заложено 6 миллионов рублей. «Хотелось бы видеть там хорошее предложение по аттракционам. Мы территорию парка передали в пользование парку Маяковского. Подходы, которые применяет команда парка Маяковского, мне импонируют, есть привлечение партнеров, есть внебюджетные источники, например, партнер катка – национальная платежная система «Мир». Планируется, что эти подходы мы будем применять в парке «Уралмаш», – отметил Орлов.

Напомним, в битве за федеральный грант программы «Комфортная городская среда» в 2022 году парк «Уралмаш» набрал около 100 тысяч голосов и лишь немного отстал от победителя проекта – Преображенского парка в Академическом районе. Поэтому в мэрии заранее заложили деньги на будущее благоустройство летнего парка. Напомним, парк «Уралмаш» участвует в конкурсе на федеральное финансирование и в этом году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»