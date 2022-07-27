На проект благоустройства парка «Уралмаш» выделят 6 млн рублей

Уже в 2023 году администрация Екатеринбурга выделит 6 млн рублей на выполнение проектно-изыскательских работ по летнему парку «Уралмаш». Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Орлов.

«На недавнем голосовании по программе ФКГС летний парк Уралмаш занял второе место, причем с минимальным отставанием. Уралмашевцы очень расстраивались проигрышу. И я тогда пообещал, что мы обязательно изыщем средства, чтобы заняться этим объектом. Распорядился выделить в 2023 году 6 миллионов рублей на выполнение проектно-изыскательских работ по летнему парку. Это необходимая фаза, без которой благоустройство общественного пространства не начать», – сообщил Орлов.

Как уже сообщал «Новый День», 3 июня председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова уже заявила, что, несмотря на проигрыш летнего парка «Уралмаш» в народном голосовании, мэрия в первую очередь займется именно им, так как он набрал около 100 тысяч (или 40%) голосов и лишь немного отстал от победителя проекта – Преображенского парка в Академическом районе.

Напомним, до 31 мая в Екатеринбурге шло народное голосование за финансирование проектов благоустройства на 2023 год из федерального бюджета. Самая острая борьба завязалась между двумя парками – Преображенским и «Уралмаш». В итоге Академический одержал победу, обогнав соперника на 20 с лишним тысяч голосов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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