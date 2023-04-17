Депутат Алексей Вихарев призвал жителей голосовать за парк «Уралмаш»

В Екатеринбурге до 31 мая проходит голосование за парк, который будет благоустроен в 2024 году. Депутат Алексей Вихарев призвал жителей своего округа проголосовать за летний парк «Уралмаш», который в прошлом году набрал 100 тысяч голосов жителей, но по итогу уступил Преображенскому парку в Академическом районе и занял второе место.

«Друзья, решающая битва за летний парк «Уралмаш» началась. Мы голосовали за большие федеральные деньги на обновление парка уже несколько раз, но год от года уступали Академическому. Теперь Академ не участвует. Мы не просто голосовали, вместе мы проделали огромную работу. Привлекли всеобщее внимание к проблемам парка. Забрали зеленый оазис у бездельников, которые довели его до плачевного состояния. Передали парк в управление профессиональной команде ЦПКиО. Провели «УралМасленицу». Начали своими силами приводить территорию в порядок», – написал Алексей Вихарев в «ВК».

Депутат напомнил, что из бюджета Екатеринбурга уже выделено 6 миллионов рублей на разработку проекта по благоустройству парка «Уралмаш». Поэтому, если он получит федеральный грант, работы по благоустройству начнутся сразу.

«Теперь наш парк «Уралмаш» – главный кандидат на победу. Нужно только объединиться, показать нашу силу и всем-всем проголосовать вот здесь: https://66.gorodsreda.ru/objects/improvement/15642. Голосование до 31 мая. Но лучше зайти прямо сейчас. С семьей, друзьями, коллегами, соседями. Это моя мечта и моя просьба к вам», – заявил Алексей Вихарев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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