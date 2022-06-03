Парк «Уралмаш» получит проект благоустройства, несмотря на проигрыш в голосовании

Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова рассказала, что будет с парками, проигравшими в голосовании за федеральный грант программы «Комфортная городская среда».

В первую очередь мэрия займется летним парком «Уралмаш», который набрал 40% голосов и лишь немного отстал от победителя проекта – Преображенского парка в Академическом районе. По словам Благодатковой, сейчас решается вопрос, чтобы из городского бюджета профинансировать проект благоустройства «Уралмаша». При такой поддержке горожан (100 тысяч голосов) парк, вероятно, будет вынесен и победит в рейтинговом голосовании в следующем году. С готовым проектом работы по благоустройству за счет федеральных средств начнутся быстрее. «Я думаю, глава города нас поддержит в вопросе финансирования проектных работ в этом году», – отметила спикер.

Сад имени Энгельса на улице Малышева набрал 4% голосов. «У нас уже есть разработанные проекты по благоустройству этой небольшой территории: освещение, как улучшить зонирование парка, переоборудование дорожек, чтобы их не заливало осенью. Возможно, по саду Энгельса мы будем принимать отдельные положения и рассматривать другие источники финансирования», – сообщила Тамара Благодаткова.

Парк имени Блюхера в Кировском районе также набрал 4% голосов, но с ним ситуация сложнее. В прошлом на территории парка располагалось лютеранское кладбище, поэтому он отнесен к объектам культурного наследия. Проводить любую застройку и «тяжелое» благоустройство в парке запрещено. Поэтому в мэрии будут поднимать вопрос, как можно улучшить парк с сохранением границ ОКН.

Парк 50-летия ВЛКСМ на Юго-Западе, известный в народе как «собачий парк», набрал только 2% голосов. Тамара Благодаткова считает, что причина низкого результата парка в том, что там уже ведутся работы по текущему ремонту. А значит, горожане считают, что парк каким-то образом уже благоустраивается. Тем не менее, там тоже нужно много сделать: очистить водоем, поставить больше детских площадок (сейчас есть одна маленькая), есть планы по организации большой спортивной зоны в парке. Но чтобы эти улучшения начались, за парк нужно активнее голосовать жителям.

Что касается Преображенского, который набрал 51% голосов и победил в рейтинговом голосовании, то там уже проходят работы по благоустройству.

«У парка есть концепция развития, одобренная горожанами, и мы не будем от нее отступать. Парк большой, пролегает вдоль реки Патрушихи. Пока там нет игровых зон, скамеек, прогулочных тропинок. В этом году мы начнем проектирование второй очереди парка и выставим проект на общественные обсуждения. Благодаря победе в голосовании работы будут проводиться за счет трех источников финансирования: федеральный, областной и городской бюджет. Но сумму я пока назвать не могу», – сообщила Тамара Благодаткова.

Добавим, что всего в рейтинговом голосовании «Комфортная городская среда» приняли участие 240 тысяч горожан – это рекорд для Екатеринбурга. В прошлые годы за счет федерального гранта в городе были благоустроены сквер у оперного театра, набережная реки Исети от Малышева до Куйбышева, парк Зеленая Роща, а в этом году был сдан обновленный парк имени XXII Партсъезда.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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