Завершается голосование по выбору парков – претендентов на благоустройство за федеральный счет

В Екатеринбурге завершается голосование по выбору территории, которая получить федеральное финансирование на благоустройство. Сегодня последний день, когда можно отдать свой голос, победители войдут в шорт-лист, второй тур будет весной. Итоги текущего опроса будут подведены к 1 февраля 2023 года.

Выбрать можно одну из семи территорий:

• парк имени Ф. Энгельса, Октябрьский район;

• летний парк «Уралмаш», Орджоникидзевский район;

• парк Блюхера, Кировский район;

• сквер по улице Титова, Чкаловский район;

• парк 50-летия ВЛКСМ, Ленинский район;

• парк 50-летия Советской власти (Метеогорка), Октябрьский район;

• парк имени Чкалова (улица Патриса Лумумбы), Чкаловский район.

Чтобы принять участие в голосовании, нужно зайти на «Платформу обратной связи» и верифицироваться через портал госуслуг. Два года подряд победу в таких голосованиях одерживал Преображенский парк в Академическом районе: благоустройство первой очереди уже закончено, вторую очередь реконструировать будут позже. Год назад парк Уралмаш отстал совсем ненамного, и в итоге власти пообещали ему финансирование из бюджета города.

Екатеринбург, Марина Иванова

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