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Пятница, 3 июня 2022, 10:16 мск

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Мэр Екатеринбурга обещал найти деньги на благоустройство парка «Уралмаш»

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал, что «изыщет возможности, чтобы приступить к приведению парка «Уралмаш» в порядок». Об этом он заявил в «Итогах недели».

«Завершилось народное голосование по выбору объектов благоустройства. Победил Преображенский парк. Что касается занявшего второе место парка «Уралмаш», мы обязательно изыщем возможности, чтобы приступить к приведению и его в порядок», – отметил Алексей Орлов в своём телеграм-канале.

Депутат городской думы Алексей Вихарев, который был «главным пиарщиком» парка «Уралмаш», уже отреагировал на это высказывание: «Важные новости по летнему парку «Уралмаш»! Представляете, наш парк занял второе место не только в Екатеринбурге, но и по всей России. Почти 100 тысяч голосов, что мы собрали, произвели огромное впечатление и на Москву, и на область. Сегодня в «Итогах недели» глава Екатеринбурга Алексей Орлов заверил, что обязательно изыщет возможность, чтоб начать приводить в порядок и летний парк «Уралмаш». Я благодарен главе за поддержку. Наши усилия не прошли напрасно. Теперь есть уверенность, что парк точно будет благоустроен», – написал Вихарев на своих страницах в соцсетях.

Напомним, до 31 мая в Екатеринбурге шло народное голосование за финансирование проектов благоустройства на 2023 год из федерального бюджета. Самая острая борьба завязалась между двумя парками – Преображенским и «Уралмаш». В итоге Академический одержал победу, обогнав соперника на 20 с лишним тысяч голосов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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