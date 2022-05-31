Заместительная демократия и память о сквере на Драме: политологи о битве парков за благоустройство

Завершилось голосование по выбору парка, который в следующем году получит деньги на благоустройство. В Екатеринбурге проголосовали 240 тысяч человек, то есть примерно каждый шестой житель города – немногим меньше, чем на последних выборах в гордуму. Парков-кандидатов было пять, но основная борьба шла между двумя. Долгое время разрыв между Преображенским парком и парком «Уралмаш» был минимальный, у каждого – мощные лоббисты, сетка агитаторов, пиар-кампания. «Новый День» обсудил с политологами, кому нужна такая демократия и почему голосование за парки похоже на выборы.

Михаил Коробельников: об эхе сквера у Драмы

«Почему так много проголосовавших? Мне кажется, тут одновременно сошлись две тенденции. Во-первых, мобилизация ресурсов, которые использовали заинтересованные стороны. Ведь не просто так именно парк «Уралмаш» и парк Преображенский были лидерами голосования. Инициаторы этих проектов старались по максимуму мобилизовать своих сторонников. К тому же голосование через «Госуслуги» – это наработка алгоритмов решений. Когда в процесс пытаются втянуть разные категории населения, в том числе и тех, у кого кнопочный телефон или просто подтвержденный аккаунт на «Госуслугах» без дополнительных сведений. Включение таких людей в электронное голосование – это по сути формирование базы данных по политическим процессам.

Вторая тенденция – потребность людей самостоятельно принимать решения по благоустройству. Это то, что было во время истории со сквером в 2019 году, и ранее, когда были планы по строительству храма Святой Екатерины на других площадках. В Екатеринбурге традиционно люди считают, что прежде чем что-то благоустраивать, надо посоветоваться с ними, или хотя бы объяснить, что собираются делать. За время пандемии многие формы активности ушли в тень, но потребность самовыражения у людей осталась. Я сам наблюдал такие диалоги во внутридомовых чатах. Многие заинтересовались голосованием на «Гослуслугах», так как подумали, что будут что-то благоустраивать в их дворе».

Алексей Швайгерт: о заместительной демократии

«Электронные общественные голосования по различным поводам, в том числе голосования за общественные пространства, и задумывались как инструмент заместительной демократии, когда любой человек на самом деле может высказаться. Люди не должны быть сосредоточены на политическом выборе, а вот проголосовать за парк, за то, чтоб люк открытый закрыли и прочее, – хорошее пространство для волеизъявления. Первопроходцем была Москва с их системой «Активный гражданин», когда люди могут голосовать за повседневные какие-то вещи. Практика стала распространяться. Конкуренция, которую мы видим, призвана как-то донести до людей, что у них есть возможность повлиять на решения. Но максимальная свобода – только в пространстве повседневных задач, в политической сфере все жестко зарегулировано.

Что касается участия 240 тысяч человек – я бы сказал, это 240 тысяч верифицированных аккаунтов, есть зазор для каких-то манипуляций, пусть и в незначительной степени.

Мы видим, что здесь (при голосовании в Екатеринбурге, – прим. ред.) столкнулись две мобилизационные машины, это была интересная битва. В условиях урезания финансирования, в условиях такой социально-экономической ситуации в стране и в преддверии выборов в гордуму подобные проекты становятся для политиков повесткообразующими, определяющими рейтинг, имидж, работу с командой».

Сергей Мошкин: о соревновании мобилизационных машин

«В этом проекте каждый муниципалитет или внутригородской район, если говорить о Екатеринбурге, имеет возможность привлечь бюджетные деньги на свою территорию. Все эти голосовалки практикуются давным-давно, они превратились в своеобразный мобилизационный ресурс – кто более сорганизует жителей на данной территории, тот и выигрывает. Помимо Екатеринбурга ведь и малые города тоже борются между собой за количество голосов. И многие главы муниципалитетов прилагают усилия, чтобы призвать народ голосовать. Это нормальная практика. В плане благоустройства главы на скудной пайке, и такие голосования для них – редкий шанс получить бюджетные деньги на инфраструктурный проект. Насколько само население в это втянуто? Если смотреть на количество проголосовавших – конечно, это не только активисты и добровольцы, это инспирируемые голоса. Прежде чем житель пойдет и проголосует в «Госуслугах», он же получит команду или просьбу. Сегодня система управления устроена так, что тот или иной глава должен демонстрировать свою мобилизационную машину. Будь то выборы, праймериз ЕР или же голосовалки по благоустройству. Можно сожалеть, что это соревнование мобилизационных машин, а не искреннее волеизъявление людей. Но с другой стороны, ничего другого мы и не имеем».

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева

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