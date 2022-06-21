Екатеринбург попросит у Федерации денег на парк «Уралмаш»

Власти Екатеринбурга и Свердловской области попросят у федерального правительства денег на реконструкцию летнего парка «Уралмаш», который в эпической битве проиграл второй очереди Преображенского парка в Академическом.

О том, чтобы вопрос с финансированием работ взял на контроль глава города Алексей Орлов, попросил депутат ЕГД Алексей Вихарев. «Уралмаш» занял второе место в России. Жители хотят красивый, современный парк. Хочу обратиться от екатеринбуржцев – возьмите вопрос на личный контроль. Я считаю, второе место по России – это знаково. Может быть, власти найдут возможность и профинансируют два парка в одном городе?» – спросил он.

Мэр ответил утвердительно. «Есть реальная возможность, чтобы два проекта вошли в федеральную программу. Говорили с губернатором, на полях ПМЭФ вели разговоры, обращение такое подготовим», – сказал Орлов.

По его словам, в случае отказа, реконструкций займутся в 2023 году. «Думаю, так или иначе найдем возможность», – отметил он.

При этом мэр подчеркнул, что текущий проект, скорее всего, не будет реализован. «Он слишком урбанизирован. Хотел бы, чтобы «Уралмаш» мог круглый год принимать жителей не только Орджоникидзевского района, но и всех, кто хотел бы приехать на природу и получить разные услуги. Обязательно будем решать задачу», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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