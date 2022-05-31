«Хотим и добьемся» – депутат Вихарев анонсировал благоустройство летнего парка на Уралмаше, несмотря на проигрыш в борьбе за финансирование

В Екатеринбурге закончилось голосование по вопросу благоустройства городских парков. Борьба за финансирование проектов оказалась весьма напряженной – жители города выбирали фактически из двух площадок. В первом случае речь шла про Преображенский парк в Академическом, во втором – о летнем парке «Уралмаш». С разницей в 20 тысяч голосов в этом году победил Преображенский парк. Он набрал 120 тысяч голосов жителей уральской столицы. Летний парк Уралмаша набрал 100 тысяч голосов.

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев, выступавший в качестве «пиарщика» уралмашевской площадки, так прокомментировал итоги борьбы за деньги: «Закончилось голосование за парки. Полтора месяца мы вместе отчаянно боролись за победу летнего парка «Уралмаш». Сражались как львы. Собрали огромное количество голосов. Без всякого административного ресурса. Академический победил, получив более 120 тысяч голосов.

И почти 100 тысяч человек проголосовало за Уралмаш. Огромная цифра. Рекордная для нашего района. За каждым голосом стоит живое стремление, желание сделать свой район уютней и комфортней. Я безгранично благодарен всем вам, друзья! За вашу поддержку, за вашу помощь и соучастие! Мы показали, что нас, неравнодушных горожан, очень много. Вместе мы сила! Мы не проиграли. И сейчас предпримем всё возможное, чтоб парк «Уралмаш» получил право на новую жизнь. Летний парк «Уралмаш» точно будет благоустроен. Мы этого хотим, и мы этого добьемся».

Отметим, что в прошлом году население города демонстрировало меньшую активность в вопросе голосования по благоустройству парков. Так, площадка Преображенского в Академическом набрала 68 753 голоса. Летний парк «Уралмаш» по итогам голосования собрал 10 111 голосов.

Москва, Елена Васильева

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