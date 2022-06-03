Жителям Екатеринбурга предлагают выбрать самый благоустроенный район

В Екатеринбурге началось новое голосование – теперь за самый благоустроенный район. В нем участвуют все 8 административных единиц.

Голосование началось накануне и продлится до 23 июня. Оставить свой голос можно на новой платформе «Активный Екатеринбург». Отметим, что аналогичные опросы уже проходили в прошлые годы. Жителям предлагают учитывать озеленение района, уборку улиц, освещение, ухоженность парков и обычных газонов у дома и так далее.

Напомним, 31 мая в Екатеринбурге закончилось голосование по выбору парка, который в 2023 году получит деньги на благоустройство. Ожесточенная борьба шла между парком на Уралмаше и Преображенским парком в Академическом. В итоге победил последний.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»