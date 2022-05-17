В Екатеринбурге между парками на Уралмаше и в Академическом обостряется борьба за деньги на благоустройство

Две недели осталось до окончания голосования по выбору парка, который в 2023 году получит деньги на благоустройство. Лидеры прежние: Преображенский парк в Академическом и «Уралмаш» в Орджоникидзевском районе. Каждый день они меняются местами на двух первых позициях, разрыв в количестве голосов – минимальный.

Напомним, всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства-2023 проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» до 30 мая. В Екатеринбурге с самого начала в лидеры вышли две площадки. То «Уралмаш», то Преображенский занимают по очереди первую строку рейтинга, затем вновь уступая место сопернику. Так, днем 17 мая на первое место снова вышел парк в Академическом (67 400 голосов), чуть-чуть обогнав соперника в Орджоникидзевском районе (65 900 голосов).

Впервые за последние годы на исход голосования пытаются повлиять мощные лоббистские силы. В Орджоникидзевском районе депутат Алексей Вихарев развернул медийную и агитационную работу за летний парк «Уралмаш». Через социальные сети депутат призывает к участию в голосовании, информирует о промежуточных итогах. Алексей Вихарев организовал работу волонтеров, которые помогают проголосовать жителям. Их можно встретить на улицах в Орджоникидзевском районе, они обходят дома, а также работают в парке. Агитировать людей за родной парк выходит и сам депутат. Многие городские паблики и телеграм-каналы поддержали Вихарева и запустили умное голосование за парк «Уралмаш», привлекая к участию жителей не только района, но и всего города. Аналогичную работу в Академическом проводит и глава района Николай Смирнягин, которому победа также принципиально важна.

Добавим, что в голосовании также участвуют парки Автовокзала, ЖБИ, Химмаша. Но до двух лидеров им далеко.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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