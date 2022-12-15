Мэрия предложила 7 парков для благоустройства в 2024 году

В Екатеринбурге начался новый отбор парков для благоустройства за счет федеральной программы «Комфортная городская среда». Сбор предложений продлится до 16 января. Мэрия предоставила на выбор семь общественных территорий, которые нуждаются в реконструкции. На этом этапе горожане также могут предложить свой вариант.

Список администрации города выглядит так:

– парк имени Энгельса;

– летний парк «Уралмаш»;

– парк Блюхера;

– сквер по улице Титова;

– парк 50-летия ВЛКСМ или «собачий парк»;

– парк 50-летия Советской власти на Метеогорке;

– парк имени Чкалова на улице Патриса Лумумбы.

Как сообщил вице-мэр Алексей Бубнов, в этом году изменилась процедура голосования за отбор парков. «Если раньше мы использовали Google-формы, то сейчас площадкой голосования станет «Платформа обратной связи», разработанная Министерством цифрового развития России с верификацией через «Госуслуги». Это позволит избежать «накруток» и сделать голосование более прозрачным», – отметил чиновник.

После сбора предложений будет сформирован список из пяти парков и скверов, набравших наибольшее количество голосов. А уже из них на втором этапе голосования жители выберут общественную территорию, которая будет благоустроена в первую очередь в 2024 году. Екатеринбуржцы также могут выбрать дизайн-проект будущего благоустройства.

Напомним, за счет средств программы «Комфортная городская среда» в Екатеринбурге были отремонтированы сквер за оперным театром, парк XXII Партсъезда, Зеленая Роща, первая очередь Преображенского парка, парк «Солнечные аллеи». Благоустройство этих территорий не всегда проходило гладко, так как жители были недовольны проектами реконструкции.

В 2022 году настоящая битва за федеральный грант развернулась между Преображенским парком и летним парком «Уралмаш», в голосовании приняли участие 240 тысяч екатеринбуржцев – это рекорд федеральной программы. В итоге Академический район победил с небольшим преимуществом, но возникли сложности с финансированием благоустройства второй очереди Преображенского парка в 2023 году. Также мэрия заранее выделила 6 миллионов рублей на проектно-сметную документацию благоустройства парка «Уралмаш».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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