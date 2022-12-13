Преображенский парк остался без областного финансирования

Победивший в народном голосовании Преображенский парк в Академическом районе Екатеринбурга остался без областного финансирования на 2023 год. Об этом заявил депутат Михаил Матвеев, выступая на заседании думской комиссии по городскому хозяйству.

На благоустройство правого берега реки Патрушихи требуется 125 миллионов рублей. В городском бюджете заложена сумма 12,5 миллиона рублей, остальное Екатеринбург рассчитывал получить в виде областной субсидии. Но в октябре комиссия ЖКХ отказала в финансировании, поскольку проектно-сметная документация была не готова, в итоге деньги распределили на парк «Солнечный» и другие муниципалитеты.

Матвеев заявил, что городские и областные чиновники обязаны договориться по этому вопросу, поскольку реконструкция Преображенского была одним из подарков жителям на 300-летие Екатеринбурга. «Игнорировать мнение 120 тысяч проголосовавших горожан неправильно. Иначе это подрыв доверия к власти. Я считаю, что вопрос финансирования парка должен находиться на уровне губернатора и главы Екатеринбурга», – эмоционально прокомментировал депутат.

В мэрии смотрят на возникшую проблему более спокойно. Начальник финансового департамента Анна Турунцева отметила, что в первом квартале 2023 года в области будет новый отбор объектов для благоустройства, поэтому Преображенский парк может получить свои 112,5 млн руб.

Напомним, парк в Академическом районе дважды победил в голосовании за федеральный грант программы «Комфортная городская среда». Первая очередь реконструкции была выполнена в 2022 году. За финансирование благоустройства второй очереди Преображенский соревновался с летним парком «Уралмаш». В голосовании приняли участие 240 тысяч жителей, что стало рекордом для Екатеринбурга.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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