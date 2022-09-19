Реконструкция Преображенского парка закончится к ноябрю (ФОТО)

Завершается реконструкция Преображенского парка в Академическом. Подрядчик обещает сделать практически все до конца октября – к этому сроку в парке высадят 341 дерево и 1,5 тысячи кустарников, поставят 58 скамеек и урны. Как рассказал сегодня руководитель проектов «Швабе Урал» Александр Шешуков, все черновые работы закончены, проложены кабели, устанавливаются фонари. Засеян газон. Деревья высаживать уже начали, процесс растянут на полтора месяца. Контракт истекает в середине ноября, но подрядчик обещает последние две недели устранять мелкие недоделки, основной фронт работ в парке будет сдан.

Замглавы комитета администрации города по благоустройству Виктор Юровицкий отметил, что имеющийся ландшафт сохранен, горки, с которых зимой катаются дети, останутся. Зоны со скамейками оборудовали в части парка за холмами, где раньше вообще ничего не было. Согласно концепции – это природный парк, поэтому основная сеть дорожек выполнена из гравия. Это проблема для родителей с колясками. Впрочем, через парк будет тянуться асфальтированная дорожка, по которой можно попасть к новой части парка, а идти непосредственно к зонам отдыха можно будет только по гравию. Близ Академии тенниса появился курумник, что Юровицкий назвал уникальным для парков.

Отметим, речь идет про часть парка от улицы Мехренцева в сторону Чкалова. Парк получил федеральное финансирование после голосования по выбору проектов по благоустройству – год назад Академический наравне с Солнечным занял первое место. Вторая часть парка, от Мехренцева в сторону Де Геннина, также получила федеральное финансирование после голосования. Реконструкция начнется в следующем году. Юровицкий рассказал, что подрядчик уже дорабатывает проект, но понятно, что концепция будет единой.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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