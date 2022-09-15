В Преображенском парке появились деревья (ФОТО)

В Преображенском парке высадили 12 сосен – это первые деревья, появившиеся в рамках федеральной программы по благоустройству, за которую голосовали местные жители. В этой же части парка уже появилась асфальтированная дорожка, однако такое покрытие уложено не везде – ближе к улице Чкалова дорожки отсыпаны из гравия.

Подрядчик местами поставил фонари, но они еще не подключены. В пресс-службе администрации города отметили, что сейчас в парке устанавливают малые архитектурные формы, но подробнее о том, что появится здесь до наступления зимы, обещали рассказать позднее.

Добавим, сейчас идет реконструкция части парка от ул. Чкалова до ул. Мехренцева, это 146 тысяч квадратных метров. Работы ведет ООО «Швабе-Урал». В следующем году должна начаться реконструкция второй части парка, от улицы Вильгельма де Геннина до Мехренцева. В обоих случаях парк получил федеральное финансирование после голосования по выбору проектов по благоустройству – год назад Академический наравне с Солнечным занял первое место, в этом году Преображенский буквально вырвал победу у парка на Уралмаше.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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