Бубнов о Преображенском парке: никогда не поздно заасфальтировать территорию

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов ответил горожанам, которые остались недовольны благоустройством Преображенского парка. Одна из главных претензий – в новой части парка только одна тропинка из асфальта, все остальные – из щебня, по которому не проехать ни на самокате, ни с коляской.

В эфире радио «Форум» сегодня Бубнов напомнил, что вообще-то сами жители утвердили концепт, по которому выполнялась проектная документация, а уже сами чиновники побеспокоились и отстояли хотя бы одну асфальтированную дорожку. Но, по его мнению, все можно переделать. «Планировалось все в щебне, но мы настояли, чтобы большая часть тропинок была в асфальтовом исполнении. Посмотрим, никогда не поздно заасфальтировать эту территорию. Посмотрим, как будет эксплуатироваться, сейчас щебень положили, он еще уплотнится, может, и неплохо все это будет выглядеть, посмотрим. Я понимаю, что коляски неудобно по щебню катать и на самокатах детям не очень удобно, на велосипедах. [Если покрытие себя не оправдает] мы его поменяем, не такие это уж и большие деньги», – прокомментировал Алексей Бубнов.

Напомним, реконструкция парка обошлась в 174 миллиона рублей. Там сделали дорожки из щебня, одну асфальтированную дорожку, установили скамейки и качели (к которым по асфальту не подобраться), высадили несколько деревьев.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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