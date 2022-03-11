В Академическом началось благоустройство Преображенского парка (ФОТО)

В Академическом районе Екатеринбурга начались работы по благоустройству Преображенского парка – за него голосовали жители города, когда необходимо было выбрать, на какую территорию будет направлено финансирование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Речь идет об участке площадью более 15 га в границах проспекта Сахарова, улицы Чкалова, реки Патрушихи и улицы Мехренцева.

«Парк стал одним из двух победителей прошедшего в январе 2021 года голосования горожан по выбору объектов благоустройства на 2022 год. За его включение в муниципальную программу проголосовали почти 69 тысяч жителей Екатеринбурга. Парк уже является местом притяжения жителей нового Академического района. Еще до утверждения проекта благоустройства здесь были высажены сотни деревьев и кустарников и разбиты дорожки, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии. – Проект благоустройства предполагает создание различных рекреационных зон: прогулочной, семейной и зоны тихого отдыха».

Дизайн-проект и рабочую документацию по заказу ключевого девелопера района – АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» выполнило архитектурное бюро Archinform. Помимо зонирования, в Преображенском парке разовьют тропиночную сеть, установят малые архитектурные формы, высадят деревья и кустарники, сделают освещение. Горожане смогут отдыхать в тени дубов, вязов, рябин, сосен, пихт, тополей. В зонах отдыха установят скамейки, трибуны и качели. Выполнять работы в Преображенском парке будет ООО «Швабе-Урал».

Отметим, что и до начала работ Преображенский парк был популярным местом отдыха у екатеринбуржцев – силами девелопера района, «РСГ-Академическое», здесь был сделан искусственный ландшафт, устроены велосипедные и пешеходные дорожки, места для активного отдыха, смотровые площадки. «Проект достаточно сложный, мало кто верил, в 2005 году все говорили: дай бог жильем людей обеспечить, – а сейчас мы создаем условия для жизни, которых достойны уральцы», – говорил на открытии парка президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий.

Екатеринбург, Елена Сычева

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