В Екатеринбурге появятся свои «Воробьевы горы» (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня появился новый парк – Преображенский. В Академическом районе деревья высадили в честь Дня защиты детей. В празднике приняли участие свердловский губернатор Евгений Куйвашев, президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, член совета директоров «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев, а также министры областного кабмина, депутаты, чиновники. Каждый высадил по дереву – рябины, березы, клены в будущем парке за улицей Академика Сахарова. Помогали им жители района.

Как пояснил Вениамин Голубицкий, новая роща – лишь малая часть будущего зеленого пространства в «Академическом». «Это центр, главная притягательная точка всего района. Эти холмы созданы специально, это искусственный ландшафт. Оно дает возможность гулять, заниматься спортом, и детям, и взрослым. Тут будет множество малых архитектурных форм. Центром будет Патрушиха с тремя плотинами. Вся река оденется в набережную. Появятся лодки, водные развлечения. Здесь будут и спортивные объекты – например, дворец единоборств, академия тенниса, которую мы, наверное, будем закладывать в будущем году. Проект достаточно сложный, мало кто верил, в 2005 году все говорили: дай бог жильем людей обеспечить, а сейчас мы создаем условия для жизни, которых достойны уральцы», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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