Орлов пообещал продолжить благоустройство Преображенского парка

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что работы по благоустройству Преображенского парка в Академическом районе будут продолжены в 2023 году. «Я могу вам это пообещать», – ответил градоначальник депутату Михаилу Матвееву, который попросил мэра повлиять на ситуацию с финансированием парка.

Как уже сообщал «Новый День», Преображенский парк выиграл в голосовании за федеральный грант на благоустройство правого берега реки Патрушихи. Но в октябре областная комиссия минЖКХ отказалась финансировать проект реконструкции, так как он был не готов. На данный момент парк гарантированно получит только 12,5 миллиона рублей из городского бюджета, тогда как на благоустройство требуется 125 миллионов рублей.

Несколько екатеринбургских депутатов потребовали, чтобы областные чиновники пересмотрели свое решение. В том числе, от имени думы были направлены обращения в адрес мэра Алексея Орлова и губернатора Евгения Куйвашева.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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