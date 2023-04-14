Преображенский парк продолжат благоустраивать в 2023 году

Преображенский парк в Академическом продолжат благоустраивать в этом году, сообщила глава профильного комитета мэрии Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

«По первой очереди второго этапа благоустройства готовится документация на торги. Затем определится исполнитель работ. Работы начнутся в 2023 году», – сообщила Благодаткова на онлайн-брифинге.

Как уже сообщал «Новый День», Преображенский парк выиграл в голосовании за федеральный грант на благоустройство правого берега реки Патрушихи. Но в октябре областная комиссия минЖКХ отказалась финансировать проект реконструкции, так как он был не готов. На данный момент парк гарантированно получит только 12,5 миллиона рублей из городского бюджета, тогда как на благоустройство требуется 125 миллионов.

Несколько екатеринбургских депутатов потребовали, чтобы областные чиновники пересмотрели свое решение. От имени думы были направлены обращения в адрес мэра Алексея Орлова и губернатора Евгения Куйвашева. Удалось ли найти деньги, Татьяна Благодаткова не уточнила.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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