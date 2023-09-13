Благоустраивать Преображенский парк за 118 миллионов рублей будут поэтапно – до 2025 года (ФОТО)

В Преображенском парке начался второй этап благоустройства. На территории, прилегающей к улицам Де Геннина и Парина, укладывают дорожки и высаживают деревья, затем здесь сделают освещение и расширят пешеходную часть. На все работы выделено 118,5 миллиона рублей. Закончить планируют к лету 2025 года.

Как передает корреспондент «Нового Дня», сейчас в Преображенском работает строительная техника. Пешеходные дорожки вдоль реки Патрушихи уже огородили: там снимают грунт, чтобы уложить асфальтовое покрытие. Кроме того, уже высадили часть деревьев в зоне возле проката лодок. Параллельно работы ведутся в части, примыкающей к улице Парина: там, где возле плотины сейчас находится поле, обустроят площадь для проведения районных праздников. В рамках благоустройства в парке планируют высадить ели, кедры, березы, груши, яблони и ивы. Кроме того, обновят покрытия из гравия, асфальта и плитки. Новые дорожки будут вести к храму и будущему зданию районной администрации. Появится освещение.

Общая площадь, которую благоустроят на втором этапе, – 15 га. Работы поэтапно будут выполнять до лета 2025 года, деньги подрядчики тоже получат частями: около 40 миллионов в этом году, 68 миллионов – в 2024 году и 11 миллионов – в 2025-м.

Напомним, год назад за развитие и благоустройство Преображенского парка по федеральной программе проголосовало свыше 120 тысяч человек.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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