Новая площадь для гуляний и подсветка: Преображенский парк станет еще красивее и уютнее (ФОТО)

Преображенский парк в Академическом районе скоро станет еще более привлекательным местом для отдыха и прогулок – здесь стартовал второй этап благоустройства. В первую очередь была обновлена только часть территории от улицы Чкалова до Мехренцева, на очереди – участок от Мехренцева до улицы Вильгельма де Геннина площадью 15 га.

«Новому Дню» стали известны некоторые детали будущего преображения парка. Во-первых, он станет еще более зеленым за счет высадки новых деревьев. Здесь появятся ели, кедры, березы, груши, яблони и ивы. Во-вторых, парк станет более комфортным для пеших прогулок за счет обновления покрытия из гравия, асфальта, грунтовки и плитки. Появятся новые дорожки – к храму и будущему зданию районной администрации. В-третьих, получит еще более видимое воплощение концепция главного застройщика, АО СЗ «РСГ-Академическое», говорящая, что его задача – не просто строить комфортное жилье, но и дарить радость людям, объединять их. С этой целью строители расширят пешеходную часть парка у плотины и сделают из нее просторную площадь, на которой жители и гости района смогут ярко и многолюдно встречать праздники в любое время года. Вдоль набережной реки и на входе в парк появится декоративная подсветка.

Напомним, год назад во время голосования за развитие и благоустройство Преображенского парка по федеральной программе проголосовало свыше 120 тысяч человек, что стало рекордом не только для Екатеринбурга, но и для страны.

По площади он один из крупнейших в России – почти 50 га. Статус Преображенского парка уже давно вышел за рамки района: на праздники сюда стекаются сотни тысяч людей не только из других частей Екатеринбурга, но и из городов области. Например, в новогодние праздники гостями парка стали более 150 тысяч человек. Здесь же прошли одни из самых массовых гуляний на Масленицу. Традиционно многолюдно здесь и в День города. В этом году в августе парк притянет еще больше гостей, ведь именно тут расположены крупные спортивные объекты – Дворец дзюдо и Академия тенниса, где пройдут некоторые соревнования Международного фестиваля студенческого спорта.

Напомним, реконструкции заказывались главным застройщиком района – АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). На территории парка девелопером с нуля создано абсолютно новое общественное пространство, где заранее была продумана и сформирована необходимая стартовая инфраструктура: создан многоуровневый ландшафт с перепадами высот до 10 метров, вело-пешеходные маршруты, плотина и благоустроенная набережная реки Патрушиха, зоны для активного отдыха детей и взрослых, смотровые площадки, скульптуры и арт-объекты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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