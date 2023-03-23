Мэрия назвала сроки голосования за парки для благоустройства в 2024 году

Администрация Екатеринбурга определила сроки голосования за общественные территории для благоустройства в 2024 году в рамках программы «Комфортная городская среда».

Напомним, зимой в шорт-лист претендентов вошли пять парков: парк имени Чкалова, парк 50-летия ВЛКМС, летний парк «Уралмаш», сквер по улице Титова и парк имени Энгельса. По результатам весеннего голосования, один из указанных парков получит федеральное финансирование на благоустройство.

Согласно постановлению мэрии, второй этап отбора пройдет с 15 апреля по 31 мая. Жители смогут проголосовать за общественную территорию на сайте проекта 66.gorodsreda.ru.

Напомним, за счет средств федерального гранта в Екатеринбурге были отремонтированы сквер за оперным театром, парк XXII Партсъезда, Зеленая Роща, первая очередь Преображенского парка, парк «Солнечные аллеи». Благоустройство этих территорий не всегда проходило гладко, так как жители были недовольны проектами реконструкции.

В 2022 году настоящая битва за победу в проекте развернулась между Преображенским парком и летним парком «Уралмаш», в голосовании приняли участие 240 тысяч екатеринбуржцев, что стало рекордом для федеральной программы. В итоге победил Академический район, но власти Екатеринбурга пообещали содействовать в будущем благоустройству парка «Уралмаш». В декабре его территория была передана в пользование руководству парка Маяковского.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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