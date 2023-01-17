В мэрии рассказали, какие парки претендуют на благоустройство за федеральный счет

Председатель комитета благоустройства Екатеринбурга Тамара Благодаткова рассказала, какие парки вошли в шорт-лист голосования по объектам благоустройства на 2024 год. Всего свое мнение выразили 29 тысяч горожан – по мнению чиновника, это хорошая цифра, но в мэрии ожидали большего.

Лидером стал парк имени Чкалова – за него проголосовали 46%. За парк 50-летия ВЛКСМ (т.н. Собачий парк) проголосовали 43% респондентов. Остальные территории получили меньше голосов. За летний парк «Уралмаш» проголосовали 1350 человек (менее 5%). Также в лидеры вышел бульвар на улице Титова, как отметила Благодаткова, его часто используют как транзит, чтоб не идти вдоль дороги. Там собираются дети пообщаться после школы. Но делать там откровенно нечего – нет никаких площадок для активности, нет освещения и вообще ничего кроме нескольких скамеек. Парк Энгельса набрал 310 голосов – мало, но этого хватило, чтобы закрепиться в пятерке.

Также Тамара Благодаткова отметила, что в ходе голосования активно свой парк продвигали жители Компрессорного. Поступают предложения по поводу парка Архипова на улице Бардина. В мэрии подумают, что делать с этими территориями.

Парки-лидеры будут участвовать в основном голосовании, которое пройдет с 15 апреля по 15 мая. Победитель получит финансирование на 2024 год. В прошлом году основная борьба развернулась между парком на Уралмаше и Преображенским парком в Академическом, победил последний, но его реконструкция пока отложена.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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