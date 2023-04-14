15 апреля стартует голосование за парк, который благоустроят в 2024 году

С 15 апреля в Екатеринбурге начнется голосование за парк, который благоустроят в 2024 году. В шорт-листе – пять объектов: парк имени Чкалова, парк 50-летия ВЛКСМ, летний парк «Уралмаш», сквер по улице Титова и парк имени Энгельса.

Голосование будет идти полтора месяца – до 31 мая включительно. А уже 1 июня мэрия Екатеринбурга должна будет назвать победителя, рассказала сегодня глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова.

«Нам бы очень хотелось, чтобы все жители Екатеринбурга, которым исполнилось 15 лет и более, проголосовали. Для этого нужно быть зарегистрированным на сайте «Госуслуги». Голосовать можно также на «Госуслугах», по вкладке «Голосование за общественные территории/Екатеринбург». Либо на сайте 66.gorodsreda.ru, – рассказала Тамара Благодаткова. – Будет еще один способ. С 15 апреля начнут работать волонтеры в зонах тяготения к тем объектам, за которые откроется голосование, а также в торговых центрах».

Благоустройство парков, победивших в голосовании, проходит в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». С 2018 года Екатеринбург получил на эти цели 913,5 млн руб. На эти средства была построена набережная Исети от Малышева до Куйбышева, преобразились сквер у оперного театра, парк Зеленая Роща, парк имени XXII Партсъезда, часть Преображенского парка. В этом году продолжаются работы по благоустройству парка «Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечном.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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