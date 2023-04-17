Полпред Якушев призвал уральцев активнее голосовать за проекты благоустройства

Полпред президента на Урале Владимир Якушев призвал всех жителей Уральского федерального округа старше 14 лет принять участие в голосовании за объекты благоустройства, которое стартовало 15 апреля.

«Федеральный проект по формированию комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России, – один из самых массовых и успешных. И дело не только в том, что благодаря ему создаются современные общественные пространства, преображаются наши города. Гораздо важнее, что создан и работает механизм обратной связи, когда люди, живущие в одном населенном пункте, вместе определяют приоритеты по благоустройству городской среды. В итоге эти решения влияют на развитие муниципалитетов и их инфраструктуры. Уверен, такая включенность и заинтересованность граждан позволят сделать наши города еще более красивыми, комфортными и безопасными», – цитирует полпреда его пресс-центр.

Напомним, в течение полутора месяцев люди смогут определить общественные пространства – парки, скверы, набережные, площади, дворы, которые нужно привести в порядок в первую очередь. Можно также проголосовать за дизайн-проекты уже отобранных территорий.

Голосование за объекты благоустройства будет проходить с 15 апреля по 31 мая включительно. В регионах УрФО проголосовать можно за 502 проекта (их перечень составлен с учетом предложений жителей) в 138 муниципалитетах.

Оставить свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект можно на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета.

Напомним, в шорт-листе Екатеринбурга – пять объектов: парк имени Чкалова, парк 50-летия ВЛКСМ, летний парк «Уралмаш», сквер по улице Титова и парк имени Энгельса.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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