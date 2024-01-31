Благоустройство парка «Уралмаш» завершится в 2025 году

Благоустройство летнего парка «Уралмаш» будет завершено в 2025 году – к 90-летию его основания. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Работы будут проводиться за счет муниципального учреждения «Городское благоустройство».

В прошлом году парк «Уралмаш» победил в общегородском голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды», но не получил федеральный грант из-за недостаточной явки. Орлов тогда пообещал все же найти деньги на благоустройство парка.

С декабря 2022 года «Уралмаш» находится под управлением дирекции парка Маяковского. С того времени в районном парке появились 25-метровое колесо обозрения, фуд-корт, новая иллюминация, регулярно проводятся массовые культурные мероприятия.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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