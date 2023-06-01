Единственный город Урала не набрал голосов, чтобы получить деньги на парк

Единственная территория в Свердловской области из числа тех, которые голосовали за благоустройство общественных пространств и которая не получит денег из федерального бюджета, поскольку не набрала нужного процента для преодоления порога явки, – это Екатеринбург. В этом году барьер, напомним, был 25% против прошлогодних 20%. Показатель устанавливал Минстрой РФ. Шансы не попасть в список финансируемых были также у Арти и Алапаевска, но в последний день они выполнили план, поставленный федеральным правительством.

Екатеринбург по итогу набрал чуть больше 140 тысяч голосов (надо было – 264 тысячи). При этом парк «Уралмаш» получил примерно такой же результат, как и в прошлом году, – около 90 тысяч голосов. Точные результаты будут известны в начале следующей недели, когда организаторы проекта «Формирование комфортной городской среды» подсчитают все голоса и проверят, не было ли накруток. В пресс-службе администрации Екатеринбурга агентству пояснили, что не будут комментировать голосование и его результаты до подведения окончательных итогов.

При этом источники «Нового Дня» отмечают, что есть некоторая надежда на благоприятный исход для парка «Уралмаш», несмотря на невпечатляющие результаты голосования в Екатеринбурге в целом. «Есть шансы, что финансирование – в том или ином виде – все же будет выделено, поскольку парк и в прошлом году, и в этом показал хороший результат, и было бы несправедливо наказывать жителей района за пассивность соседей», – отметил собеседник агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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