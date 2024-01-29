Стало известно, что придется сделать Екатеринбургу, чтобы получить деньги на парк в 2025-м

Жители Екатеринбурга, не сумевшие в прошлом году получить финансирование на реконструкцию одного из городских парков по программе «Формирование комфортной городской среды», в этом году попытаются сделать это снова. Список для голосования уже определен – горожанам нужно будет просто проголосовать за один из восьми парков.

Но чтобы получить деньги, нужно будет преодолеть порог явки. Он повышается каждый год на 5%. И именно из-за того, что преодолеть его в прошлом году не удалось, в этом Екатеринбургу не достанется средств по федеральной программе. Напомним, в 2023-м все варианты собрали по итогу чуть больше 140 тысяч голосов вместе (надо было – 264 тысячи). В этом году требуется еще больше участников голосования.

Екатеринбург, Елена Сычева

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