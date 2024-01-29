Горожане выберут один из восьми парков, который благоустроят в 2025-м

В Екатеринбурге 9 тысяч человек высказались о том, какие парки стоит благоустроить за федеральные деньги. Пока что это был только сбор предложений – выбор одной из площадок, которая получит финансирование, начнется позже.
Список для голосования выглядит так:
– Преображенский парк (вторая очередь, второй этап);
– бульвар на улице Посадской;
– парк Семь ключей;
– Основинский парк;
– парк 50-летия ВЛКСМ;
– парк 50-летия Советской власти (Метеогорка);
– бульвар Культуры от Машиностроителей до Фестивальной;
– Солнечные аллеи (второй этап).
Напомним, в этом году федеральных денег парки Екатеринбурга не получат – в 2023-м горожане вяло голосовали и не смогли преодолеть 25% барьер. Для того, чтобы было выделено финансирование, нужно, чтобы в голосовании в общем приняли не меньше четверти взрослых жителей города. Екатеринбург по итогу набрал чуть больше 140 тысяч голосов (надо было – 264 тысячи).
Екатеринбург, Елена Сычева
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