Горожане выберут один из восьми парков, который благоустроят в 2025-м

В Екатеринбурге 9 тысяч человек высказались о том, какие парки стоит благоустроить за федеральные деньги. Пока что это был только сбор предложений – выбор одной из площадок, которая получит финансирование, начнется позже.

Список для голосования выглядит так:

– Преображенский парк (вторая очередь, второй этап);

– бульвар на улице Посадской;

– парк Семь ключей;

– Основинский парк;

– парк 50-летия ВЛКСМ;

– парк 50-летия Советской власти (Метеогорка);

– бульвар Культуры от Машиностроителей до Фестивальной;

– Солнечные аллеи (второй этап).

Напомним, в этом году федеральных денег парки Екатеринбурга не получат – в 2023-м горожане вяло голосовали и не смогли преодолеть 25% барьер. Для того, чтобы было выделено финансирование, нужно, чтобы в голосовании в общем приняли не меньше четверти взрослых жителей города. Екатеринбург по итогу набрал чуть больше 140 тысяч голосов (надо было – 264 тысячи).

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube